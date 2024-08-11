أحمد رزق يغادر المستشفي بعد تعرضه لأزمة صحية .. إليك التفاصيل

خرج الفنان أحمد رزق من المستشفي بعد تحسن حالته الصحية وإستقرار حالته ، وفي السطور التالية يكشف الموجز تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرض لها الفنان أحمد رزق .

تفاصيل الأزمة الصحية للفنان أحمد رزق

خضع الفنان أحمد رزق لعملية جراحية استئصل فيها جزءً من القولون، وكشف مصدر مقرب من نقابة المهن التمثيلية عن تطورات حالته الصحية بعد العملية، لافتاً أن حالته الصحية جيدة، وأن العملية كانت ضرورية بسبب تدهور صحته وحدوث مضاعفات، وأنه الآن تحت الملاحظة الطبية في المستشفى، ومن المتوقع أن يغادر المستشفى خلال الساعات المقبلة.

وكان الفنان أحمد رزق، قد مرّ مؤخرًا بسلسلة من الأزمات الصحية التي أثارت قلق محبيه وجمهوره، فقد خضع لعملية جراحية سابقة في الفك، كما أصيب بمرض السكري من الدرجة الثانية.

معاناة الفنان أحمد رزق مع ألم الفك

أجرى أحمد رزق عملية جراحية في الفك، وذلك في شهر مايو الماضي، تمكن خلالها تغيير عظام الفك بالكامل، مما أدى لمنعه من الكلام لفترة، بعد العملية، حصل على راحة لمدة أسبوع، ثم أجرى جراحة ثانية لتركيب أسنان مؤقتة لتمكنه من تناول الطعام. وبعد 15 يوماً، قام بتركيب أسنان دائمة، وذلك عقب التئام الجرح.

معاناة أحمد رزق مع مرض السكري

في أكتوبر 2023، أعلن أحمد رزق عن إصابته بمرض السكري من الدرجة الثانية، مما دفعه لاتباع نظام غذائي أفقده الكثير من وزنه، في تصريحات تلفزيونية له، كشف رزق عن سبب فقدانه للوزن، نافياً أن يكون ذلك بسبب اشتراكه في عمل جديد، قائلاً: "فقدان وزني ليس له علاقة بدور جديد أو شخصية أقدمها للجمهور، بل عملت على نظام غذائي بسبب إصابتي بسكر من الدرجة الثانية، وكان لازم أخس، حاليًا شكلي أحسن وبقدر ألعب مع أولادي، لم أخضع لأي عملية من أجل فقدان الوزن، بل اتبعت نظامًا صحيًا، وحاليًا النظام الغذائي أصبح أسلوب حياتي، لما ببوظ أكلي بتعب وبيحصلي مشاكل صحية كتيرة."

تلك الأزمات الصحية لم تمنع أحمد رزق من مواصلة مشواره الفني، لكنها أثرت بشكل كبير على حياته اليومية.

آخر ظهور للفنان أحمد رزق

وكان آخر ظهور فني للفنان أحمد رزق، في السباق الرمضاني، حيث شارك في مسلسل "بيت الرفاعي"، الذي ضم كوكبة من النجوم وهم أمير كرارة، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخي، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفي، رحاب الجمل، عايدة رياض، وأحمد فؤاد سليم، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

اقرأ أيضًا :

آخرهم نجل أحمد رزق.. أبرز القضايا التي ورطت أبناء النجوم

التصريح بدفن ضحية حادث نجل الفنان أحمد رزق