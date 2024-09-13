هل يجوز صلاة الجمعة في البيت؟.. جائر شرعًا في 3 حالات

أثارت مسألة صلاة الجمعة في البيت اهتمامًا كبيرًا بين المواطنين، خاصةً فيما يتعلق بشروط صحتها وأسباب إمكانية عدم الذهاب إلى المسجد لأداء الصلاة, ويوضح “الموجز” خلال السطور التالية, إجابة الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر الشريف،على الأسئلة الشائعة حول هذا الموضوع.

حكم صلاة الجمعة في المنزل

استهل الشيخ عبدالحميد الأطرش حديثه بالإشارة إلى قول الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ".

وأوضح أن صلاة الجمعة يجب أن تُؤدى في المسجد، قائلًا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الصَّلواتُ الخَمْسُ، والجُمُعةُ إِلى الجُمُعَةِ، كفَّارةٌ لِمَا بَيْنهُنَّ، مَا لَمْ تُغش الكبَائِرُ"، وأيضًا: "من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر طبع الله على قلبه".

صلاة الجمعة في البيت

شروط صحة صلاة الجمعة في المنزل

تابع الأطرش موضحًا أن صلاة الجمعة في البيت لا تصح ، باستثناء حالات معينة, مؤكدًا أنه يمكن للمرأة أداء صلاة الجمعة في بيتها كصلاة ظهر، بينما يمكن للرجل الصلاة في المنزل فقط إذا كان يعاني من مرض، أو يخاف على نفسه أو ماله، أو يواجه تهديدًا على الطريق.

صلاة الجمعة في المسجد

أكد الشيخ الأطرش على أهمية أداء صلاة الجمعة في المسجد إذا كان الشخص بصحة جيدة وقادرًا على الذهاب. واستشهد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى".

صلاة الجمعة في البيت

وأضاف الأطرش أن من يتخلف عن صلاة الجمعة بحجة عدم القدرة على الذهاب، ينبغي أن يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تتمارض فتمرض فتموت".

وشدد الشيخ على أن يوم الجمعة هو عيد في السماء والأرض، حيث ينصب المنبر في البيت المعمور ويؤذن للصلاة جبريل ويصلي إمامًا بالملائكة ميكائيل.

في هذا اليوم، تتوجه الملائكة بالدعاء للمصلين، وتعد صلاة الجمعة في المسجد فرصة عظيمة لنيل الرحمة والبركة من الله سبحانه وتعالى.

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