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ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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توقيت صلاة الجمعة اليوم 23 اغسطس 2024 في مصر

توقيت صلاة الجمعة
توقيت صلاة الجمعة اليوم

توقيت صلاة الجمعة اليوم.. يبحث المسلمين في مصر اليوم عن توقيت صلاة الجمعة اليوم 23 أغسطس 2024، الموافق 19 صفر 1446، حيث تبدأ صلاة الجمعة بعد دقائق قليلة في مختلف المحافظات المصرية، ويعلو النداء للصلاة مآذن المساجد في أنحاء الجمهورية.

ويستعرض “الموجز ” خلال هذا التقرير توقيت صلاة الجمعة اليوم في مصر، وموعد صلاة الجمعة بمختلف المحافظات المصرية :

توقيت صلاة الجمعة اليوم بالقاهرة

وقت صلاة الفجر 4:55  ص
موعد صلاة الظهر 12:58 م
موعد صلاة العصر 33: 4 م
موعد صلاة المغرب 7:29 م
موعد صلاة العشاء  8:50 م

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توقيت صلاة الجمعة اليوم بالجيزة

وقت صلاة الفجر : 4:56 ص
موعد صلاة الظهر : 12:58 م
موعد صلاة العصر : 4:33 م
موعد صلاة المغرب : 7:28 م
موعد صلاة العشاء : 8:49 م

توقيت صلاة الجمعة اليوم بالأسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:57 ص
موعد صلاة الظهر 1:03 م
موعد صلاة العصر 4:40 م
موعد صلاة المغرب 7:35 م
موعد صلاة العشاء 8:58 م

توقيت صلاة الجمعة اليوم بالإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:50 ص
موعد صلاة الظهر 12:54 م
موعد  صلاة العصر 4:30 م
موعد صلاة المغرب 7:26 م
موعد صلاة العشاء 8:47 م

توقيت صلاة الجمعة اليوم في كفر الشيخ

وقت صلاة الفجر : 4:54 ص
موعد صلاة الظهر : 12:59 م
موعد صلاة العصر : 4:36 م
موعد صلاة المغرب : 7:31 م
موعد صلاة العشاء : 8:54 م

توقيت صلاة الجمعة اليوم بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:48 ص
وقت صلاة الظهر 12:46 م
موعد صلاة  العصر 4:19 م
وقت صلاة المغرب 7:15 م
وقت صلاة العشاء 8:33 م

توقيت صلاة الجمعة اليوم في أسيوط

وقت صلاة الفجر : 5:02 ص
موعد صلاة الظهر : 12:58 م
موعد صلاة العصر : 4:30 م
موعد صلاة المغرب : 7:25 م
موعد صلاة العشاء : 8:44 م

توقيت صلاة الجمعة اليوم في أسوان

وقت صلاة الفجر 5:00  ص
موعد صلاة الظهر 12:52 م
موعد صلاة العصر 21: 4 م
موعد صلاة المغرب 7:19 م
موعد صلاة العشاء 8:34 م

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