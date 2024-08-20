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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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الخدمات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 20 أغسطس 2024 في القاهرة وجميع المحافظات

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة اليوم من أبرز الخدمات اليومية التي يقدّمها الموجز لمتابعيه يوميًا، وبخاصة أن معرفة مواقيت الصلاة من أكثر الأمور التي يحرص عليها المسلمون لأداء الصلوات على أوقاتها.

ومع تزايد عمليات البحث عنها عبر محرك جوجل، نستعرض في السطور القادمة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 20 أغسطس 2024.

مواقيت الصلاة فى القاهرة       

  • وقت صلاة الفجر 4:53  ص
  • موعد صلاة الظهر 12:59 م
  • موعد صلاة العصر 35: 4
  • موعد صلاة المغرب 7:32 م
  • موعد صلاة العشاء  8:54
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مواقيت الصلاة فى الإسكندرية       

  • وقت صلاة الفجر 4:55 ص
  • موعد صلاة الظهر 1:03
  • موعد صلاة العصر 4:41
  • موعد صلاة المغرب 7:38 م
  • موعد صلاة العشاء 9:02 م.

   مواقيت الصلاة في مدينة 6 أكتوبر

  • صلاة الفجر 4:54.
  • صلاة الظهر 12:59.
  • صلاة العصر 4:35.
  • صلاة المغرب 7:33.
  • صلاة العشاء 8:55.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

  • وقت صلاة الفجر 4:47
  • موعد صلاة الظهر 12:54 م
  • موعد  صلاة العصر 4:31 م
  • موعد صلاة المغرب 7:29 م
  • موعد صلاة العشاء 8:51  م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

  • وقت صلاة الفجر 4:46
  • وقت صلاة الظهر 12:46
  • موعد صلاة  العصر 4:20 م
  • وقت صلاة المغرب 7:18 م
  • وقت صلاة العشاء 8:37 م.

مواعيد الصلاة في المنصورة

  • موعد صلاة الفجر 4:41.
  • موعد صلاة الظهر 12:58.
  • موعد صلاة العصر 4:37.
  • موعد صلاة المغرب 7:40.
  • موعد صلاة العشاء: 9:04.

مواقيت الصلاة في سوهاج

  • موعد صلاة الفجر 4:44.
  • موعد صلاة الظهر 12:58.
  • موعد صلاة العصر 4:39.
  • موعد صلاة المغرب 7:42.
  • موعد صلاة العشاء 9:02.

مواقيت الصلاة فى أسوان

  • وقت صلاة الفجر 4:58  ص
  • موعد صلاة الظهر 12:53 م
  • موعد صلاة العصر 22: 4
  • موعد صلاة المغرب 7:21 م
  • موعد صلاة العشاء 8:38

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