خطوات التقديم على بوابة الوظائف الحكومية لوزارة الاوقاف 2024

يبحث عدد كبير من الأشخاص عن بوابة الوظائف الحكومية لوزارة الاوقاف، حيث يطرحه مئات الألاف من خريجي الجامعات المصرية في كافة محافظات الجمهورية. تسائولاتهم عبر محرك البحث جوجل بشأن الالتحاق بالوظائف الشاغرة المعلن عنها من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، علي أن تلك الوظائف يصل عددها لنحو 1000 وظيفة إمام وخطيب مسجد ومدري بموازنة وزارة الأوقاف والمديريات التابعة لها بجميع محافظات الجمهورية.



خطوات التقديم في بوابة الوظائف الحكومية لوزارة الاوقاف 2024



ونستعرض مع متابعي " الموجز " كيفية التقديم في بوابة الوظائف الحكومية لوزارة الأوقاف 2024 والشروط المطلوبة من خلال هذا الرابط (هنــــــــــــــا) فيمكن لخريجي الكليات المطلوبة بجامعة الأزهر الشريف استخدام الموقع الإلكتروني للتقديم وذلك بإتباع الخطوات التالية

1.الدخول عبر بوابة الوظائف الحكومية من خلال هذا الرابط (من هنا).

2.اختيار أيقونة وظائف مسابقة وزارة الأوقاف المصرية.

3.تحديد الوظيفة المتقدم إليها.

4.إدخال كافة البيانات اللازمة عن الشخص الراغب في التقديم للحصول على الوظائف المعلن عنها.

5.تحميل كافة الأوراق اللازمة للتقديم والمعلن عنها عبر لجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

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تخصصات بوابة الوظائف الحكومية لوزارة الاوقاف 2024

تتيح بوابة الوظائف الحكومية لوزارة الاوقاف عددا من التخصصات المختلفة للتقديم عليها من خلال الموقع الرسمي، وتتنوع تلك التخصصات على النحو التالي:

كلية الشريعة الإسلامية.

كلية أصول الدين.

كلية اللغة العربية.

كلية القرآن الكريم.

كلية الدعوة الإسلامية.

كلية الإعلام جامعة الأزهر.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية.

كلية اللغات والترجمة قسم الدرسات الإسلامية جميع اللغات.

كلية التربية جامعة الأزهر شعبة 1 - الدرسات الإسلامية.

2 - اللغة العربية.

3 - اللغة الإنجليزية.

4 - اللغة الفرنسية

شروط التقديم على تخصصات بوابة الوظائف الحكومية لوزارة الاوقاف 2024

لابد يكون المتقدم لشغل الوظائف المعلن عنها مصري الجنسية.

أن يكون المتقدم تقديره العام في المؤهل الدراسي مقبول فأعلى.

لا يزيد عمر المتقدم عن 40 سنة بدلا من 35 سنة.

يتم التقديم من خلال بوابة الوظائف الحكومية فقط.

المرور بـ الاختبارات اللازمة لشغل الوظائف المعلن عنها.

التقديم على الوظائف الشاغرة وفقا المؤهل الدراسي.

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