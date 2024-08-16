ميعاد صلاة الجمعة اليوم 16 أغسطس 2024.. في القاهرة وجميع المحافظات

ميعاد صلاة الجمعة من أهم الكلمات التي تصدرت محركات البحث على شبكة الانترنت في الساعات الأخيرة، إذ يتساءل الكثير من المسلمين عن موعد إقامة صلاة الجمعة، والتي تعتبر من أهم الصلوات التي يحرصون على أداءها في المسجد.

ومع كثرة التساءلات عنها، يستعرض الموجز في السطور القادمة المزيد من التفاصيل عن ميعاد صلاة الجمعة اليوم 16 أغسطس 2024.

ميعاد صلاة الجمعة

وكانت الهيئة العامة للمساحة قد أعلنت عن ميعاد صلاة الجمعة، والتي جاءت كالتالي:

موعد صلاة الجمعة في القاهرة: الساعة 12:59 مساء.

موعد صلاة الجمعة في الجيزة: الساعة 12:59 مساء.

موعد صلاة الجمعة في العلمين: الساعة 01:08 مساء.

موعد صلاة الجمعة في الأقصر: الساعة 12:54 مساء.

موعد صلاة الجمعة في بورسعيد: الساعة 12:54 مساء.

موعد صلاة الجمعة في الإسكندرية: الساعة 01:04 مساء.

موعد صلاة الجمعة في العاصمة الإدارية الجديدة: الساعة 12:57 مساء.

ميعاد صلاة الجمعة في المحافظات

موعد صلاة الجمعة في سفاجا: 12:49 مساء.

موعد صلاة الجمعة في مطروح: الساعة 01:15 مساء.

موعد صلاة الجمعة في الفيوم: الساعة 01:01 مساء.

موعد صلاة الجمعة في مرسى علم: الساعة 12:45 مساء.

موعد صلاة الجمعة في المنصورة: الساعة 12:59 مساء.

موعد صلاة الجمعة في الزقازيق: الساعة 12:58 مساء.

موعد صلاة الجمعة في بني سويف: الساعة 01:00 مساء.

موعد صلاة الجمعة في المنيا: الساعة 01:01 مساء.

موعد صلاة الجمعة في أسيوط: الساعة 01:00 مساء.

موعد صلاة الجمعة في سوهاج: الساعة 12:58 مساء.

موعد صلاة الجمعة في قنا: الساعة 12:53 مساء.

موعد صلاة الجمعة في أسوان: الساعة 12:53 مساء.

موعد نقل صلاة الجمعة في التليفزيون

ومن المقرر أن يتم نقل صلاة الجمعة اليوم على الهواء مباشرة من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بالقاهرة.

ويلقي خطبة الجمعة، الدكتور نوح العيسوي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الأوقاف، وموضوعها "كيف تكون محبوبا عند الله تعالى؟"، ويتلو القرآن الشيخ حلمي الجمل.

ومن جانبها شددت وزارة الأوقاف، على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

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