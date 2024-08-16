‎اليوم الجمعة .. تعرف على تفاصيل حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 16 أغسطس 2024، بالتزامن مع عدم الاستقرار وتتابع الموجات الحارة على جميع المحافظات.

حالة الطقس الآن

وأشارت الأرصاد إلى أن طقس الجمعة، سيشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، كما سيكون رطبًا مصحوبًا برياح وأمطار خفيفة في أنحاء أخرى، ولهذا يستعرض الموجز في السطور القادمة جميع تفاصيل حالة الطقس اليوم.

‎تفاصيل حالة الطقس اليوم

وبحسب خبراء هيئة الأرصاد الجوية، فمن المتوقع أن يشهد اليوم الجمعة استمرارًا في ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

ومن المتوقع أن يشهد اليوم أيضا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، تبدأ من الرابعة فجراً حتى الثامنة صباحا، كما ستشمل مدن القناة والسواحل الشمالية، فيما تصاحب الشبورة رياح خفيفة إلى متوسطة.

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كيف اعرف درجة الحرارة الطقس

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 16 أغسطس 2024 فستكون كالتالي:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 26 والعظمى 36

درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 26 والعظمى 36

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 26 والعظمى 35

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 26 والعظمى 33

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 26 العظمى 35

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 26 والعظمى 35

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 26 والعظمى 36

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 26 والعظمى 35

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 25 والعظمى 33

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 33

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 26 والعظمى 38

درجاتالحرارة فى السويس الصغرى 27 والعظمى 37

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 25 والعظمى 34

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 27 والعظمى 38

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 19 العظمى 36

درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 19 والعظمى 34

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 29 والعظمى 37

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 27 والعظمى 36

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 40

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 34

درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 25 والعظمى 33

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 25 وشمال 34

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 24 والعظمى 39

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 30 والعظمى 41

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 32 والعظمى 42

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 31 والعظمى 40

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 32 والعظمى 37

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 31 والعظمى 39

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 30 والعظمى 37

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 26 والعظمى 36

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 25 والعظمى 38

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 25 والعظمى 38

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 26 والعظمى 38

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 27 والعظمى 39

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 29 والعظمى 41

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 30 والعظمى 42

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 31 والعظمى 44

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 28 والعظمى 42

درجات الحرارة فى أبو سمبل الصغرى 29 والعظمى 44

‎حالة الطقس غدا بالساعات

وجاءت توقعات ‎حالة الطقس غدا السبت بالساعات كالتالي:

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري:36 38

السواحل الشمالية:31 34

جنوب سيناء:40 42

شمال الصعيد: 38 40

جنوب الصعيد: 43 44

‎حالة الطقس في الايام المقبلة

ومن جانبه، أكد مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة في شهر أغسطس منخفضة رغم ارتفاع نسبة الرطوبة، وأنه مع بداية سبتمبر سيبدأ انخفاض الحرارة والرطوبة.

وقالت الهيئة أنه من المتوقع أن تشهد البلاد خلال الفترة من السبت 17 إلى الثلاثاء 20 أغسطس، طقسًا حارًا ورطبًا نهارًا في مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وطقس شديد الحرارة والرطوبة في الجنوب من البلاد.

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