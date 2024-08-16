حالة الطقس اليوم| درجات الحرارة في مصر



كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في مصر اليوم الجمعة الموافق 16 أغسطس 2024، في بيان رسمي لها، موضحة أنه سيشهد ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، كما سيكون رطباً مصحوبا برياح وأمطار خفيفة في أنحاء أخرى.



حالة الطقس في القاهرة

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 16 أغسطس 2024 سيكون رطب على السواحل الشمالية، كما سيكون حار نهاراً على أغلب الأنحاء، ورطبا خلال ساعات الليل.

حالة الطقس اليوم



حالة الطقس في الإسكندرية

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 16 أغسطس 2024، ستشهد وجود رياح نشطة على القاهرة الكبرى، السواحل الشمالية، كما ستشمل شمال الصعيد والمحافظات الساحلية، بالإضافة إلى جنوب سيناء. يصاحب الرياح موجات خفيفة من الأتربة والرمال على جنوب الصعيد.

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نشاط الرياح والشبورة المائية

اشتمل بيان هيئة الأرصاد الجوية وجود شبورة مائية خفيفة تبدأ من الرابعة فجراً حتى الثامنة صباحا، تسيطر على الطرق السريعة في القاهرة الكبرى والوجه البحري، كما ستشمل مدن القناة والسواحل الشمالية، تصحب الشبورة رياح خفيفة إلى متوسطة.



درجات الحرارة اليوم الجمعة 16 أغسطس 2024



القاهرة الكبرى العظمى 35 درجة، والمحسوسة 38 درجة مئوية.



الوجه البحري العظمى 34 درجة، والمحسوسة 37 درجة مئوية.



جنوب سيناء العظمى 40 درجة، والمحسوسة 43 درجة مئوية.

شمال الصعيد العظمى 38 درجة، والمحسوسة 41 درجة مئوية.

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة، والمحسوسة 45 درجة مئوية.

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