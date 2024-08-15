اليوم الخميس.. حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة بالتفصيل

حالة الطقس في مصر.. تصدر البحث عن حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة، محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس 15 أغسطس 2024، وذلك بالتزامن مع الارتفاع القياسي في درجات الحرارة والرطوبة، وذلك لتجنب ساعات الذروة، ومعرفة موعد تحسن الأحوال الجوية.

حالة الطقس في مصر اليوم

ويهتم كثير من المصريين بمتابعة نشرة أحوال الطقس اليومية الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية باهتمام الكثير للتعرف على أهم الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة.

حالة الطقس

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 15 أغسطس 2024

ويحرص “الموجز” يوميًا علي عرض تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 15 أغسطس 2024.

ومن جانبها، أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود اليوم الخميس طقس شديد الحرارة رطب نهارًا علي أغلي الأنحاء، حار رطب علي السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا علي أغلب الأنحاء.

وأشارت الأرصاد إلي أن هناك فرص سقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة والرعدية أحياناً علي مناطق من جنوب محافظة الوادي الجديد.

وأكدت الأرصاد أنه من المتوقع أن تنشط رياح معتدلة أحيانًا علي كافة الأنحاء، ويصاحب ذلك نشاط للرياح المُثيرة للرمال والأتربة علي مناطق من جنوب الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية خفيفة على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، والرياح معتدلة على أغلب الأنحاء.

كيف اعرف درجة حرارة الطقس

ويمكن معرفة درجة حرارة الطقس، من خلال متابعة البيانات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والتي تُقدم كل ما يخص حالة الطقس سواء الظواهر الجوية أو درجات الحرارة.

حالة الطقس غدا الجمعة 16 أغسطس بالساعات

أما عن حالة الطقس غدًا الجمعة 16 أغسطس، فمن المتوقع استمرار الموجة شديدة الحرارة يُصاحبها استمرار الارتفاع القياسي في درجات الحرارة إلى جانب ارتفاع نسبة الرطوبة التي تزيد من الإحساس بالحرارة في منتصف اليوم، وتبدأ الحرارة في الانخفاض التدريجي ليلًا.

ويرصد “الموجز” خلال السطور التالية، درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة 16 أغسطس 2024 بمختلف المدن والمحافظات المصرية:

وبالنسبة لـ درجات الحرارة غدًا الجمعة: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 28، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 30، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 31.

حالة الطقس

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وفيما يتعلق بحالة الطقس في الأيام المقبلة فمن المتوقع استمرار الموجة شديدة الحرارة غدًا الجمعة وتستمر الحرارة في الارتفاع حتي نهاية شهر أغسطس ويُصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

متي يتحسن الطقس في مصر؟

وفيما يتعلق بموعد تحسن الأحوال الجوية في مصر، فمن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع حتي نهاية الشهر الحالي، وتبدأ الحرارة في الانخفاض التدريجي مع بداية شهر سبتمبر القادم مع استمرار تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر.

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