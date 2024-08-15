حالة الطقس اليوم| درجات الحرارة في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غداً الخميس الموافق 15 أغسطس 2024، مؤكدة أن الطقس سيكون شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، كما يسود طقس حار قليلاً على الانحاء الجنوبية ورطب على السواحل الشمالية.

حالة الطقس في القاهرة



عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أكدت هيئة الأرصاد الجوية، على أن غداً الخميس الموافق 15 أغسطس 2024 تسيطر شبورة خفيفة صباحاً على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والموجودة في القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس



حالة الطقس في الإسكندرية

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن غداً الخميس الموافق 15 أغسطس 2024، سيكون الطقس حار على السواحل الشمالية، مع زيادة نسبة هبوب رياح على المحافظات الساحلية، يصاحب ذلك هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة.

أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن غداً الخميس الموافق 15 أغسطس 2024 ستكون نسبة الرطوبة مرتفعة بمقدار 2: 3 درجات، وبالتالي سيزيد شعور المواطنين بالحرارة، كما سيكون هناك رياح محملة بالرمال والأتربة على مدن القناة والسواحل الشمالية.

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درجات الحرارة على محافظات مصر

درجات الحرارة غداً الخميس الموافق 15 أغسطس 2024

القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 26

الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25

لا يفوتك العظمى 35 درجة.. حالة الطقس الآن في مصر ودرجات الحرارة بالتفصيل

مطروح العظمى 32 درجة والصغرى 25



سوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 27



قنا العظمى 42 درجة والصغرى 29



أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 31 درجة.