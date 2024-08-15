حالة الطقس اليوم| درجات الحرارة في مصر
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غداً الخميس الموافق 15 أغسطس 2024، مؤكدة أن الطقس سيكون شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، كما يسود طقس حار قليلاً على الانحاء الجنوبية ورطب على السواحل الشمالية.
حالة الطقس في القاهرة
عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أكدت هيئة الأرصاد الجوية، على أن غداً الخميس الموافق 15 أغسطس 2024 تسيطر شبورة خفيفة صباحاً على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والموجودة في القاهرة الكبرى والوجه البحري.
حالة الطقس في الإسكندرية
توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن غداً الخميس الموافق 15 أغسطس 2024، سيكون الطقس حار على السواحل الشمالية، مع زيادة نسبة هبوب رياح على المحافظات الساحلية، يصاحب ذلك هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة.
أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن غداً الخميس الموافق 15 أغسطس 2024 ستكون نسبة الرطوبة مرتفعة بمقدار 2: 3 درجات، وبالتالي سيزيد شعور المواطنين بالحرارة، كما سيكون هناك رياح محملة بالرمال والأتربة على مدن القناة والسواحل الشمالية.
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درجات الحرارة على محافظات مصر
درجات الحرارة غداً الخميس الموافق 15 أغسطس 2024
القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 26
الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25
مطروح العظمى 32 درجة والصغرى 25
سوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 27
قنا العظمى 42 درجة والصغرى 29
أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 31 درجة.