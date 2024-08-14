حالة الطقس غدًا الخميس 15-8-2024.. شديد الحرارة رطب علي أغلب الأنحاء

حالة الطقس غدًا الخميس.. يبحث كثير من المصريين عن حالة الطقس غدًا الخميس 15-8-2024، عبر محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يحرص كثير من الشعب المصري علي متابعة حالة الطقس بصفة مستمرة.

ويحرص “الموجز” يوميًا علي نشر تفاصيل حالة الطقس، وأهم الظواهر الجوية المتوقعة، وبيان بدرجات الحرارة.

حالة الطقس غدًا الخميس

حالة الطقس غدًا الخميس 15 أغسطس 2024

ومن جانبها، أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود غدًا الخميس طقس شديد الحرارة رطب نهارًا علي أغلي الأنحاء، حار رطب علي السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا علي أغلب الأنحاء.

وأشارت الأرصاد إلي أن هناك فرص سقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة والرعدية أحياناً علي مناطق من جنوب محافظة الوادي الجديد.

الظواهر الجوية المتوقعة لـ طقس غدًا الخميس

وأكدت الأرصاد أنه من المتوقع أن تنشط رياح معتدلة أحيانًا علي كافة الأنحاء، ويصاحب ذلك نشاط للرياح المُثيرة للرمال والأتربة علي مناطق من جنوب الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية خفيفة على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، والرياح معتدلة على أغلب الأنحاء.

حالة البحر المتوسط:

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط فستكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1: 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر:

أما عن حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 2 :2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

حالة الطقس غدًا الخميس

درجات الحرارة غدًا الخميس

ويرصد "الموجز" خلال السطور التالية، درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس 15 أغسطس 2024 بمختلف المدن والمحافظات المصرية:

القاهرة الكبري

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة المحسوسة: 38

درجة الحرارة الصغرى: 26

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة المحسوسة: 35

درجة الحرارة الصغرى: 24

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة المحسوسة:36

درجة الحرارة الصغرى: 24

جنوب سيناء

درجة الحرارة العظمى:40

درجة الحرارة المحسوسة:42

درجة الحرارة الصغرى: 31

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة المحسوسة: 40

درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب الصعيد وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 43

درجة الحرارة المحسوسة: 44

درجة الحرارة الصغرى: 30

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