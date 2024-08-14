العظمى 35 درجة.. حالة الطقس الآن في مصر ودرجات الحرارة بالتفصيل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 14 أغسطس 2024، بالتزامن مع عدم الاستقرار وتتابع الموجات الحارة على جميع المحافظات.

حالة الطقس الآن

وأشارت الأرصاد إلى أن طقس الأربعاء سيكون حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة رطب على جنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على جنوب البلاد، ولهذا يستعرض الموجز في السطور القادمة جميع تفاصيل حالة الطقس اليوم.

‏‎تفاصيل حالة الطقس اليوم

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فمن المتوقع أن يسود الطقس الحار والرطب في وقت النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وفي المقابل سيكون شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وفي وقت الليل سيسود الطقس المائل للحرارة على أغلب الأنحاء، وسيكون معتدل الحرارة ورطبا على السواحل الشمالية.

وأضاف خبراء الأرصاد أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب محافظة الوادي الجديد، وتنشط رياح على كافة الانحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

‎كيف اعرف درجة الحرارة الطقس

وجاءت درجات الحرارة اليوم الأربعاء على النحو التالي:

القاهرة 35 27

العاصمة الإدارية 36 27

6 أكتوبر 36 26

بنها 35 26

دمنهور 33 26

المنصورة 34 26

الزقازيق 35 27

شبين الكوم 34 26

طنطا 34 25

دمياط 32 26

بورسعيد 33 27

الإسماعيلية 37 26

السويس 37 27

العريش 34 25

رفح 34 24

رأس سدر 39 27

نخل 36 20

كاترين 34 19

الطور 39 29

طابا 37 27

شرم الشيخ 40 31

الإسكندرية 33 25

العلمين الجديدة 32 24

مطروح 32 25

السلوم 33 24

سيوة 38 24

رأس غارب 39 29

الغردقة 40 30

سفاجا 41 30

مرسى علم 41 31

شلاتين 40 31

حلايب 36 29

أبو رماد 39 30

رأس حدربة 36 29

الفيوم 36 26

بني سويف 37 25

المنيا 39 25

أسيوط 40 26

سوهاج 41 27

قنا 42 29

الأقصر 43 30

أسوان 43 31

الوادي الجديد 44 28

أبو سمبل 45 31

‎حالة الطقس غدا بالساعات

وكشفت الأرصاد عن حالة الطقس في مصر يوم الخميس 15 أغسطس 2024 والتي جاءت كالتالي:

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري: 36 38

السواحل الشمالية: 32 35

جنوب سيناء: 41 43

شمال الصعيد: 38 40

جنوب الصعيد: 44 45

‎حالة الطقس في الايام المقبلة

أمّا عن ‎حالة الطقس في الايام المقبلة فجاءت كالتالي:

الطقس في مصر يوم الجمعة 16 أغسطس 2024

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري: 36 38

السواحل الشمالية: 32 35

جنوب سيناء: 40 42

شمال الصعيد: 38 40

جنوب الصعيد: 44 45

الطقس في مصر يوم السبت 17 أغسطس 2024

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري:36 38

السواحل الشمالية:31 34

جنوب سيناء:40 42

شمال الصعيد: 38 40

جنوب الصعيد: 43 44

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