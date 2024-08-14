حالة الطقس اليوم| درجات الحرارة في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غداً الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2024، مؤكدة أن هناك انخفاض متحفظ في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، مع استمرار سقوط الأمطار على بعض الأنحاء، وقد يصاحب ذلك هبوب رياح خفيفة إلى متوسطة على كافة الأنحاء.

حالة الطقس في القاهرة



أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس غداً الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2024، سيكون حار رطب نهارًا على محافظة القاهرة الكبرى، كما سيكون شديد الحرارة على المحافظات الجنوبية، بينما سيكون حار ليلاً على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس



حالة الطقس في الإسكندرية



توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس غداً الأربعاء 14 أغسطس 2024 سيكون مائل للحرارة على المحافظات الساحلية، كما سيصاحبه هبوب رياح وسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة، كما

كشفت هيئة الأرصاد عن أنه سيكون هناك شبورة مائية على الطرق الزراعية السريعة الموجودة في السواحل الشمالية، القاهرة الكبرى، والوجه البحري.

اقرأ أيضاً: اليوم الثلاثاء .. تعرف على تفاصيل حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى هبوب رياح محملة بالأتربة والرمال على مناطق الصعيد وجنوب الوادي الجديد، بسرعة 42 كم / في الساعة، كما يصاحب ذلك هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة.



درجات الحرارة على محافظات مصر

- القاهرة الكبرى العظمى 35، المحسوسة 37.

- الوجه البحرى العظمى 34، المحسوسة 36.

- السواحل الشمالية الشرقية العظمى 32، المحسوسة 35.

- السواحل الشمالية الغربية العظمى 33، المحسوسة 36.

- جنوب سيناء العظمى 40، المحسوسة 42.

- شمال الصعيد العظمى 39، المحسوسة 41.

- جنوب الصعيد العظمى 43، المحسوسة 44.