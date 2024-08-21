مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 21 أغسطس 2024 في القاهرة وجميع المحافظات

مواقيت الصلاة اليوم من أبرز الخدمات اليومية التي يقدّمها الموجز لمتابعيه يوميًا، وبخاصة أن معرفة مواقيت الصلاة من أكثر الأمور التي يحرص عليها المسلمون لأداء الصلوات على أوقاتها.

ومع تزايد عمليات البحث عنها عبر محرك جوجل، نستعرض في السطور القادمة مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 21 أغسطس 2024.

وتحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة، فى جمهورية مصر العربية، على اتاحة مواقيت ومواعيد الصلاة فى مصر، للمواطنين للتعرف على مواعيد كل فريضة من الفرائض الخمسة طوال اليوم.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاة الفجر 4:53 ص

موعد صلاة الظهر 12:59

موعد صلاة العصر 35: 4

موعد صلاة المغرب 7:32 م

موعد صلاة العشاء 8:54

مواقيت الصلاة في مدينة 6 أكتوبر

موعد صلاة الفجر 4:54.

موعد صلاة الظهر 12:59.

موعد صلاة العصر 4:35.

موعد صلاة المغرب 7:33.

موعد صلاة العشاء 8:55.

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 4:55 ص

موعد صلاة الظهر 1:03

موعد صلاة العصر 4:41

موعد صلاة المغرب 7:38 م

موعد صلاة العشاء 9:02 م.

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 4:46

موعد صلاة الظهر 12:46

موعد صلاة العصر 4:20 م

موعد صلاة المغرب 7:18 م

موعد صلاة العشاء 8:37 م.

مواقيت الصلاة في المنصورة

موعد صلاة الفجر 4:49.

موعد صلاة الظهر 12:57.

موعد صلاة العصر 4:34.

موعد صلاة المغرب 7:32.

موعد صلاة العشاء: 9:55.

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 4:47

موعد صلاة الظهر 12:54 م

موعد صلاة العصر 4:31 م

موعد صلاة المغرب 7:29 م

موعد صلاة العشاء 8:51 م.

مواقيت الصلاة في سوهاج

موعد صلاة الفجر 4:59.

موعد صلاة الظهر 12:56.

موعد صلاة العصر 4:27.

موعد صلاة المغرب 7:25.

موعد صلاة العشاء 8:44.

مواقيت الصلاة في أسوان

موعد صلاة الفجر 4:58 ص

موعد صلاة الظهر 12:53 م

موعد صلاة العصر 22: 4

موعد صلاة المغرب 7:21 م

موعد صلاة العشاء 8:38

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