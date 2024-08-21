سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 21-8-2024 في البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي.. شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 21-8-2024 تراجعًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري في غالبية البنوك المصرية, يحرص الكثيرون على متابعة أسعار العملات الأجنبية، خاصة الدينار الكويتي، نظرًا لأهميته في التعاملات التجارية والاستثمارات.

ولذا, وترصد جريدة “الموجز” سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 21-8-2024 في البنوك, وفقًا لشاشات عرض العملات.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

أظهر سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري متوسطًا بلغ نحو 159.33 جنيه للشراء و159.83 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات أسعار العملات المعلنة على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

سعر الدينار

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري تراجعًا في فروع البنك الأهلي المصري، ليبلغ نحو 158.92 جنيه للشراء و159.98 جنيه للبيع خلال فترة التعاملات الصباحية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري انخفاضًا في فروع بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية، ليسجل نحو 158.85 جنيه للشراء و159.98 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي

تداول سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري عند 153.79 جنيه للشراء و160.01 جنيه للبيع في فروع البنك التجاري الدولي.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك QNB

أظهر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في فروع بنك QNB صباح اليوم تراجعًا، ليبلغ 150.30 جنيه للشراء و158.48 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الرسمي للمصرف.

سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الدولار الأمريكي

حافظ سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الدولار الأمريكي على استقراره عند 3.27 دولار للشراء، مسجلاً استقرارًا في مواجهة العملات الأخرى بالأسواق العالمية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية



سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية نحو 159.805 جنيه للشراء و153.5 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة



سجل سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة نحو 159.805 جنيه للشراء، و158.826 جنيه للبيع.

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