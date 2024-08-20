الصلاة الوسطى.. ميعاد اذان العصر اليوم في القاهرة وجميع المحافظات

ميعاد اذان العصر اليوم تصدر قوائم الأكثر بحثًا على محرك جوجل في الساعات الأخيرة عن مواقيت الصلاة، إذ يسعى الكثيرون لمعرفة الوقت الدقيق لصلاة العصر، والتي خصّها الله بفضل عظيم من باعتبارها الصلاة الوسطى.

ومع تزايد البحث عنها، يستعرض الموجز في السطور القادمة ميعاد اذان العصر اليوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس 2024.

ميعاد اذان العصر اليوم في القاهرة

موعد صلاة العصر في القاهرة 35: 4

ميعاد اذان العصر اليوم في الإسكندرية

موعد صلاة العصر في الإسكندرية 4:41

ميعاد اذان العصر اليوم في الإسماعيلية

موعد صلاة العصر في الإسماعيلية 4:31 م

ميعاد اذان العصر اليوم في شرم الشيخ

موعد صلاة العصر في شرم الشيخ 4:20 م

ميعاد اذان العصر اليوم في المنصورة

موعد صلاة العصر في المنصورة 4:37.

ميعاد اذان العصر اليوم في سوهاج

موعد صلاة العصر في سوهاج 4:39.

ميعاد اذان العصر اليوم في أسوان

موعد صلاة العصر في أسوان 22: 4

فضل صلاة العصر

وقد خصّ الله تعالى صلاة العصر بمكانة هامة بين الصلوات اليومية، فهي الصلاة الوسطى، وهي أفضل الصلوات الخمس، إذ قال الله جل وعلا: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى [البقرة:238] فخصها بالذكر زيادة.

وجاء في فضل صلاة العصر بموقع الشيخ بن باز أن :"صلاة العصر أمرها عظيم فالواجب على كل مسلم وكل مسلمة أن يعتني بها أكثر، وأن يحافظ عليها، ويجب أن يحافظ على جميع الصلوات الخمس بطهارتها والطمأنينة فيها وغير ذلك، وأن يعتني بها في الجماعة الرجل، وخصها النبي ﷺ أيضاً بقوله ﷺ: من ترك صلاة العصر حبط عمله، وقال ﷺ: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله يعني: سلب أهله وماله، وهذا يدل على عظمة شأنها، والصواب أن من ترك بقية الصلوات يحبط عمله أيضاً؛ لأنه قد كفر على الصحيح، لكن تخصيص النبي ﷺ بذكر صلاة العصر يدل على مزية عظيمة، وإلا فالحكم واحد؛ من ترك صلاة الظهر أو المغرب أو العشاء أو الفجر تعمداً بطل عمله لأنه يكفر بذلك، لابد أن يحافظ على الصلوات الخمس كلها، فمن ترك واحدة فكأنما ترك الجميع، فلابد من المحافظة على الصلوات الخمس جميعاً في أوقاتها من الرجل والمرأة، ولكن صلاة العصر لها مزية عظمى في شدة العقوبة وشدة الإثم، وفي عظم الأجر لمن حافظ عليها واستقام عليها مع بقية الصلوات".