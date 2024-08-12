مواقيت الصلاة في مصر غدًا الثلاثاء 13 أغسطس 2024 .. يحرص العديد من المواطنين على متابعة مواقيت الصلاة يوميًا عبر "جوجل"، حيث تتغير هذه المواعيد قليلاً بفضل اختلاف حركة الشمس.

مواقيت الصلاة في مصر غدًا الثلاثاء 13 أغسطس 2024 (شوف محافظتك)

في هذا السياق، يقدم موقع "الموجز" مواقيت الصلاة غدًا الثلاثاء 13 أغسطس 2024 في عدد من المدن والمحافظات، وفقًا لموقع الهيئة المصرية للمساحة.

مواقيت الصلاة حسب المحافظات:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة:



- الفجر: 4:47 ص

- الظهر: 1:00 م

- العصر: 4:36 م

- المغرب: 7:38 م

- العشاء: 9:02 م

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية:



- الفجر: 4:49 ص

- الظهر: 1:05 م

- العصر: 4:43 م

- المغرب: 7:45 م

- العشاء: 9:10 م

مواقيت الصلاة في مدينة العريش:



- الفجر: 4:34 ص

- الظهر: 12:50 م

- العصر: 4:28 م

- المغرب: 7:29 م

- العشاء: 8:54 م

مواقيت الصلاة في محافظة كفر الشيخ:



- الفجر: 4:45 ص

- الظهر: 1:02 م

- العصر: 4:40 م

- المغرب: 8:41 م

- العشاء: 9:07 م

مواقيت الصلاة في محافظة قنا:



- الفجر: 4:51 ص

- الظهر: 12:54 م

- العصر: 4:24 م

- المغرب: 7:27 م

- العشاء: 8:46 م

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان:



- الفجر: 4:55 ص

- الظهر: 12:53 م

- العصر: 4:20 م

- المغرب: 7:23 م

- العشاء: 8:41 م

مواقيت الصلاة في محافظة بورسعيد:



- الفجر: 4:39 ص

- الظهر: 12:56 م

- العصر: 4:34 م

- المغرب: 7:35 م

- العشاء: 9:01 م

مواقيت الصلاة في محافظة الفيوم:



- الفجر: 4:50 ص

- الظهر: 1:01 م

- العصر: 4:37 م

- المغرب: 7:38 م

- العشاء: 9:01 م

لا يفوتك صلاتك نجاتك .. مواقيت الصلاة غدا الأحد 11 أغسطس 2024

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شروط صحة الصلاة:

- دخول الوقت: يجب أداء الصلاة في وقتها المحدد، وقضاء الفائتة فور تذكرها.

- ستر العورة: ينبغي تغطية العورة أثناء الصلاة؛ للرجل ما بين السرة والركبتين، وللمرأة كل جسدها.

- الطهارة من النجاسة: يجب أن يكون الجسم، والثوب، والمكان طاهرين.

- استقبال القبلة: التوجه نحو الكعبة المشرفة.

- النية: النية يجب أن تكون حاضرة في القلب عند بدء الصلاة.

فضل وأهمية صلاة الجماعة:

تحظى صلاة الجماعة بمكانة خاصة في الإسلام وتتمتع بفوائد جمة. وقد وردت أحاديث نبوية تشير إلى فضلها، منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «صَلاةُ الرَّجُلِ في جَماعَةٍ تَضْعُفُ على صَلاتِهِ في بَيْتِهِ وفي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرينَ ضِعْفًا». صلاة الجماعة ترفع درجات المصلي وتكفر خطاياه، كما تصلي عليه الملائكة ما دام في مصلاه.

فوائد صلاة الجماعة:

تتميز صلاة الجماعة بـ27 فائدة، من أبرزها:

1. إجابة المؤذن بنية الصلاة.

2. التبكير إلى الصلاة.

3. المشي إلى المسجد بسكينة.

4. أداء تحية المسجد.

5. انتظار الجماعة.

6. صلاة الملائكة عليه واستغفارهم له.

7. حماية المصلي من الشيطان.

8. إدراك تكبيرة الإحرام.

9. تسوية الصفوف وسد الفرج.

10. تحقيق الخشوع.

11. تحسين الهيئة.

12. إحاطة الملائكة بالمصلي.

13. إظهار شعائر الإسلام.

14. إرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة.

15. حماية المصلي من النفاق.

16. رد السلام على الإمام.

17. الاستفادة من الدعاء والذكر الجماعي.

18. تقوية الروابط بين الجيران.

19. الحصول على أجر تام.

20. مغفرة الذنوب عند التأمين مع الإمام.

21. موافقة تأمين المصلي لتأمين الملائكة.

22. حفظ الله للمصلي من النار والنفاق.

23. حماية المصلي من الشيطان.

24. النور التام يوم القيامة.

25. أجر الحج والعمرة.

26. أجر قيام الليل.

27. رضا الله ومحبة صلاة الجماعة.

حكم صلاة الجماعة:

اختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة؛ فهي سنة مؤكدة عند بعضهم، وفرض كفاية عند آخرين، وفرض عين عند غيرهم. صلاة الجماعة تقوي الروابط بين المسلمين وتزيدهم قربًا من الله، ويضاعف الله أجرها بسبع وعشرين درجة مقارنة بالصلاة الفردية.

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