حذف مواقيت الصلاة من جوجل يثير التساؤلات والقلق بين المسلمين.. أزال محرك البحث جوجل، مواقيت الصلاة من خدمة البحث الرسمية، ما أثار جدلاً كبيرًا بين المسلمين على مستوى العالم.

جوجل يُثير غضب المُسلمين بحذف مواقيت الصلاة

ويظهر محرك البحث جوجل، مواقيت الصلاة في روابط محددة لدخول عليها بدلًا من ظهورها في بداية الصفحة كالسابق.

ولم تعلن شركة جوجل عن سبب حذف مواقيت الصلاة بشكل رسمي، مما زاد من حدة التكهنات والشائعات حولها.



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قرار المحكمة الفيدرالية بشأن حذف جوجل لمواقيت الصلاة

قررت المحكمة الفيدرالية الأمريكية إصدار قرار خطير يشير إلى أن حذف جوجل لمواقيت الصلاة قد تصرفت بطريقة احتكارية غير قانونية من خلال دفع مليارات الدولارات لشركات أخرى لحماية موقعها المهيمن في مجال البحث عبر الإنترنت، مما يثير تساؤلات حول ممارسات جوجل التجارية وحاجة إلى مزيد من الرقابة والشفافية.

جوجل تدعي أن تحديثات خوارزميات البحث الدورية، تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم. ومع ذلك، يجب التحقق من أن هذه التحديثات لا تؤدي إلى نتائج متحيزة أو إقصاء بعض المحتويات بشكل تعسفي.

تغيير سياسة المحتوى، إزالة بعض أنواع المحتوى، بما فيها المعلومات الدينية، قد تثير مخاوف حول حرية التعبير والتمييز ضد بعض المحتويات، يجب أن تكون سياسات جوجل شفافة وخاضعة للمساءلة بشكل عام، هذه التطورات تسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من الرقابة على الشركات التقنية الكبرى مثل جوجل، وضمان أن تكون ممارساتها عادلة وشفافة وتحترم حقوق المستخدمين ، مع اتخاذ المساءلة والشفافية أمران حيويان في هذا المجال.



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