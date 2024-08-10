صلاتك نجاتك .. مواقيت الصلاة غدا الأحد 11 أغسطس 2024

ننشر مواقيت الصلاة غدا الأحد 11 أغسطس 2024.. يعتبر أداء الفروض الخمسة واجبًا على كل مسلم، لذا فإن البحث عن مواقيت الصلاة يشغل حيزًا كبيرًا من اهتمام المسلمين.

في هذا التقرير، يعرض موقع "الموجز" مواقيت الصلاة ليوم الأحد 11 أغسطس في مختلف المدن:



مواقيت الصلاة غدا الأحد في القاهرة :

- الفجر: 4:45 ص

- الظهر: 1:00 م

- العصر: 4:37 م

- المغرب: 7:40 م

- العشاء: 9:04 م

مواقيت الصلاة ليوم الأحد في القاهرة الإسكندرية :

- الفجر: 4:47 ص

- الظهر: 1:05 م

- العصر: 4:44 م

- المغرب: 7:47 م

- العشاء: 9:12 م

مواقيت الصلاة ليوم الأحد في القاهرة المنصورة :

- الفجر: 4:42 ص

- الظهر: 1:00 م

- العصر: 4:38 م

- المغرب: 7:41 م

- العشاء: 9:06 م

مواقيت الصلاة ليوم الأحد في القاهرة المحلة الكبرى:

- الفجر: 4:43 ص

- الظهر: 1:01 م

- العصر: 4:39 م

- المغرب: 7:42 م

- العشاء: 9:07 م

مواقيت الصلاة ليوم الأحد في القاهرة قنا :

- الفجر: 4:49 ص

- الظهر: 12:54 م

- العصر: 4:25 م

- المغرب: 7:28 م

- العشاء: 8:49 م

مواقيت الصلاة ليوم الأحد في القاهرة أسوان :

- الفجر: 4:54 ص

- الظهر: 12:54 م

- العصر: 4:20 م

- المغرب: 7:25 م

- العشاء: 8:43 م

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شروط صحة الصلاة:

- دخول الوقت: يجب أداء الصلاة في وقتها المحدد، وقضاء الفائتة فور تذكرها.

- ستر العورة: ينبغي تغطية العورة أثناء الصلاة؛ للرجل ما بين السرة والركبتين، وللمرأة كل جسدها.

- الطهارة من النجاسة: يجب أن يكون الجسم، والثوب، والمكان طاهرين.

- استقبال القبلة: التوجه نحو الكعبة المشرفة.

- النية: النية يجب أن تكون حاضرة في القلب عند بدء الصلاة.

فضل وأهمية صلاة الجماعة:

تحظى صلاة الجماعة بمكانة خاصة في الإسلام وتتمتع بفوائد جمة. وقد وردت أحاديث نبوية تشير إلى فضلها، منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «صَلاةُ الرَّجُلِ في جَماعَةٍ تَضْعُفُ على صَلاتِهِ في بَيْتِهِ وفي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرينَ ضِعْفًا». صلاة الجماعة ترفع درجات المصلي وتكفر خطاياه، كما تصلي عليه الملائكة ما دام في مصلاه.

فوائد صلاة الجماعة:

تتميز صلاة الجماعة بـ27 فائدة، من أبرزها:

1. إجابة المؤذن بنية الصلاة.

2. التبكير إلى الصلاة.

3. المشي إلى المسجد بسكينة.

4. أداء تحية المسجد.

5. انتظار الجماعة.

6. صلاة الملائكة عليه واستغفارهم له.

7. حماية المصلي من الشيطان.

8. إدراك تكبيرة الإحرام.

9. تسوية الصفوف وسد الفرج.

10. تحقيق الخشوع.

11. تحسين الهيئة.

12. إحاطة الملائكة بالمصلي.

13. إظهار شعائر الإسلام.

14. إرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة.

15. حماية المصلي من النفاق.

16. رد السلام على الإمام.

17. الاستفادة من الدعاء والذكر الجماعي.

18. تقوية الروابط بين الجيران.

19. الحصول على أجر تام.

20. مغفرة الذنوب عند التأمين مع الإمام.

21. موافقة تأمين المصلي لتأمين الملائكة.

22. حفظ الله للمصلي من النار والنفاق.

23. حماية المصلي من الشيطان.

24. النور التام يوم القيامة.

25. أجر الحج والعمرة.

26. أجر قيام الليل.

27. رضا الله ومحبة صلاة الجماعة.

حكم صلاة الجماعة:

اختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة؛ فهي سنة مؤكدة عند بعضهم، وفرض كفاية عند آخرين، وفرض عين عند غيرهم. صلاة الجماعة تقوي الروابط بين المسلمين وتزيدهم قربًا من الله، ويضاعف الله أجرها بسبع وعشرين درجة مقارنة بالصلاة الفردية.

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