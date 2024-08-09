مواعيد القطارات ليوم السبت 10 أغسطس 2024 للوجهين البحري والقبلي
مواعيد القطارات ليوم السبت .. تحظى قطارات السكة الحديدية بإقبال كبير من المواطنين يوميًا، حيث يفضل الكثيرون استخدامها كوسيلة نقل آمنة، خاصة في ظل تزايد حوادث الطرق الناتجة عن التهور والسرعة الزائدة.
يستعرض موقع "الموجز" مواعيد القطارات المكيفة والروسية على كافة خطوط السكة الحديدية، التفاصيل كما يلي:
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مواعيد القطارات التالجو :
- القاهرة - الإسكندرية:
- القطار رقم 2025: 8 صباحًا - 10:30 صباحًا.
- القطار رقم 2023: 2 ظهرًا - 4:30 مساءً.
- القطار رقم 2022: 5:50 مساءً.
- القطار رقم 2024: 2 ظهرًا - 4:30 مساءً.
- القطار رقم 2027: 7 مساءً - 9:30 مساءً.
- القطار رقم 2026: 6:50 مساءً - 9:20 مساءً.
- القاهرة - أسوان:
- القطار رقم 2030: 7 مساءً - 6:40 صباح اليوم التالي.
- القطار رقم 2031: 7 مساءً - 6:50 صباحًا.
مواعيد القطارات المكيفة والروسي:
- القاهرة - الإسكندرية:
- القطار رقم 903: 6 صباحًا.
- القطار رقم 905: 9 صباحًا.
- القطار رقم 901: 8:10 صباحًا.
- القطار رقم 911: 10 صباحًا.
- القطار رقم 913: 12:30 ظهرًا.
- القطار رقم 917: 2 ظهرًا.
- القطار رقم 919: 2:25 ظهرًا.
- القطار رقم 915: 3:35 عصرًا.
- القطار رقم 921: 6 مساءً.
- القطار رقم 925: 5:10 مساءً.
- القطار رقم 923: 6 مساءً.
- القطار رقم 931: 8:15 مساءً.
- القطار رقم 1203: 1:25 ظهرًا.
- القطار رقم 23: 4:30 ظهرًا.
- القطار رقم 3023: 5 مساءً.
- القطار رقم 3009: 7:10 مساءً.
- القطار رقم 3022: 7:15 مساءً.
- القطار رقم 934: 10:15 مساءً.
- الإسكندرية - القاهرة:
- القطار رقم 8: 5:10 صباحًا.
- القطار رقم 3024: 10 صباحًا.
- القطار رقم 902: 6 صباحًا.
- القطار رقم 906: 7 صباحًا.
- القطار رقم 900: 8:15 صباحًا.
- القطار رقم 912: 11:30 صباحًا.
- القطار رقم 914: 1 ظهرًا.
- القطار رقم 916: 2 ظهرًا.
- القطار رقم 922: 3:30 عصرًا.
- القطار رقم 928: 3 مساءً.
- القطار رقم 930: 8:10 مساءً.
- القطار رقم 920: 10 مساءً.
- القطار رقم 18: 1:10 ظهرًا.
- القطار رقم 28: 8:20 مساءً.
مواعيد قطارات القاهرة - أسوان والعكس:
- القاهرة - أسوان:
- القطار رقم 1902: 12:20 صباحًا.
- القطار رقم 978: 6:30 صباحًا.
- القطار رقم 980: 8 صباحًا.
- القطار رقم 2010: 10 صباحًا.
- القطار رقم 982: 12 ظهرًا.
- القطار رقم 986: 1 ظهرًا.
- القطار رقم 970: 2 ظهرًا.
- القطار رقم 990: 4 عصرًا.
- القطار رقم 2006: 5:15 عصرًا.
- القطار رقم 2012: 5:30 عصرًا.
- القطار رقم 872: 5:45 عصرًا.
- القطار رقم 988: 7 مساءً.
- القطار رقم 2014: 9 مساءً.
- القطار رقم 976: 9:30 مساءً.
- القطار رقم 996: 10 مساءً.
- القطار رقم 890: 11:30 مساءً.
- القطار رقم 974: 5:30 صباحًا.
- القطار رقم 1006: 6 صباحًا.
- القطار رقم 80: 8:30 صباحًا.
- القطار رقم 1004: 9:30 صباحًا.
- القطار رقم 160: 12:15 ظهرًا.
- القطار رقم 972: 2:20 ظهرًا.
- القطار رقم 188: 6 مساءً.
- القطار رقم 1014: 6:50 صباحًا.
- القطار رقم 1012: 8:20 مساءً.
- أسوان - القاهرة:
- القطار رقم 3025: 4:10 صباحًا.
- القطار رقم 2011: 5:15 صباحًا.
- القطار رقم 981: 5:30 صباحًا.
- القطار رقم 983: 7:30 صباحًا.
- القطار رقم 2013: 2:30 ظهرًا.
- القطار رقم 2007: 3:15 عصرًا.
- القطار رقم 2015: 4 مساءً.
- القطار رقم 1903: 5 مساءً.
- القطار رقم 997: 8:45 مساءً.
- القطار رقم 989: 11 مساءً.
- القطار رقم 987: 4:50 صباحًا.
- القطار رقم 977: 7:25 مساءً.
- القطار رقم 971: 5:20 صباحًا.
- القطار رقم 991: 6:30 صباحًا.
- القطار رقم 891: 11 صباحًا.
- القطار رقم 871: 3:20 صباحًا.
- القطار رقم 979: 3 ظهرًا.
- القطار رقم 81: 4:30 صباحًا.
- القطار رقم 1013: 1:50 ظهرًا.
- القطار رقم 1015: 5:30 عصرًا.
- القطار رقم 187: 6:30 مساءً.
- القطار رقم 1011: 11:20 مساءً.
- القطار رقم 833: 12:10 مساءً.
- القطار رقم 975: 8 صباحًا.
- القطار رقم 1007: 7:35 مساءً.
- القطار رقم 973: 2:20 ظهرًا.
- القطار رقم 165: 6 صباحًا.
- القطار رقم 1010: 12:05 مساءً.
الإسكندرية - أسوان والعكس:
- القطار رقم 88: 5 مساءً.
- القطار رقم 89: 11:15 صباحًا.
- القطار رقم 163: 4 صباحًا.
- القطار رقم 164: 12 ظهرًا.
- القطار رقم 934: 9:10 مساءً.
- القطار رقم 935: 10:30 مساءً.
- القطار رقم 185: 8:30 صباحًا.
- القطار رقم 186: 9 صباحًا.
- القطار رقم 1008: 7:35 مساءً.
- القطار رقم 1109: 8:35 صباحًا.
- القطار رقم 2008: 7 مساءً.
- القطار رقم 1009: الساعة 8:25 صباحًا.
- القطار رقم 157: الساعة 7:40 مساءً.
- القطار رقم 158: الساعة 7:15 صباحًا.
- القطار رقم 196: الساعة 8:35 صباحًا.
- القطار رقم 3008: الساعة 5:45 صباحًا.
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ننشر مواعيد القطارات على خطوط السكك الحديدية ذهابًا وإيابًا ليوم الجمعة
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