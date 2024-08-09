مواعيد القطارات اليوم الجمعة 9-8-2024 من القاهرة إلى المحافظات

تشهد محطات سكك حديد مصر اليوم الجمعة 9-8-2024، إقبال كبير من قِبل المواطنين المسافرين، نظرًا لأنها إجازة نهاية الاسبوع، حيث يسافر العديد من الأشخاص إلى المحافظات المختلفة.



ويهتم عدد كبير من المواطنين بمعرفة مواعيد مواعيد القطارات اليوم الجمعه من القاهرة إلى جميع المحافظات وخاصة محافظات الوجه القبلي.



مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية

وينشر لكم الموجز اليوم الجمعة مواعيد القطارات من القاهرة إلى المحافظات كالتالي:



-يقوم القطار رقم 2023 الساعة 2 ظهرًا من القاهرة ويصل الإسكندرية في تمام الساعة 4.30 مساء.

-يقوم قطار 2022 تالجو الإسكندرية - القاهرة في تمام الساعة 5:50.

-يقوم القطار رقم 2024 من الإسكندرية الساعة 2 ظهرا ويصل القاهرة الساعة 4.30 مساء.

-يقوم قطار 2027 من القاهرة الساعة 7:00 مساء ويصل الإسكندرية الساعة 9:30 مساء.

-يقوم قطار 2026 من الإسكندرية الساعة 6:50 مساء ويصل القاهرة الساعة 9:20 مساء.

مواعيد القطارات

-يقوم قطار رقم 903 مكيف القاهرة الإسكندرية في تمام الساعة 6.00 صباحا.

-يقوم قطار رقم 905 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر في تمام الساعة 9.00 صباحا.

-ينطلق قطار رقم 919 مكيف القاهرة الإسكندرية في تمام الساعة 14.25 ظهرا.

-ينطلق قطار رقم 915 مكيف القاهرة الإسكندرية في تمام الساعة 15.35 عصرا.

-ينطلق قطار رقم 921 مكيف القاهرة الإسكندرية في تمام الساعة 18.00 مساء.

-ينطلق قطار رقم 925 مكيف القاهرة الإسكندرية في تمام الساعة 17.10 مساء.

-ينطلق قطار رقم 931 مكيف القاهرة الإسكندرية في تمام الساعة 20.15 مساء.

-ينطلق القطار الروسي رقم 1203 القاهرة الإسكندرية في تمام الساعة 13.25 ظهرا.

-ينطلق القطار الروسي رقم 23 القاهرة الإسكندرية في تمام الساعة 16.30 ظهرا.

مواعيد القطارات من سوهاج إلى القاهرة

قطار رقم 970 مكيف بور سعيد سوهاج الساعة 14.00 ظهرا.

قطار رقم 990 مكيف القاهرة سوهاج الساعة 16.00 عصرا.

قطار رقم 890 مكيف القاهرة سوهاج الساعة 23.30 مساء.

قطار رقم 1006 القاهرة سوهاج الساعة 6.00 صباحًا.

قطار رقم 971 مكيف سوهاج القاهرة الساعة 5.20 صباحًا.

مواعيد القطارات اليوم

قطار رقم 991 مكيف سوهاج القاهرة الساعة 6.30 صباحًا.

قطار رقم 891 مكيف سوهاج القاهرة الساعة 11.00 ظهرا.

قطار رقم 1007 سوهاج القاهرة الساعة 19.35 مساء.



أسعار تذاكر القطارات البوم الجمعة

وننشر لكم أسعار تذاكر قطارات خط القاهرة أسوان، على النحو التالي:

- سوهاج: الدرجة الأولى 500 جنيه، الدرجة الثانية 300 جنيهًا.

-قنا: الدرجة الأولى 550 جنيها، الدرجة الثانية 350 جنيها.

- الأقصر: الدرجة الأولى 600 جنيه، الدرجة الثانية 400 جنيهًا.

- المنيا: الدرجة الأولى 350 جنيها، الدرجة الثانية 250 جنيها.

- أسيوط: الدرجة الأولى 350 جنيها الدرجة الثانية 250 جنيها.

- إدفو: الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيها.

- أسوان: الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيها.

رابط موقع حجز تذاكر القطارات



يمكنك حجز تذكرة السفر بالقطار من خلال الهاتف المحمول، حيث توفر الهيئة القومية لسكك حديد مصر خدمة الحجز لمتابعيها من خلال الضغط هنـا

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