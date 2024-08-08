قبل ماتخرج من بيتك.. اعرف مواعيد القطارات اليوم الخميس 8-8-2024

يهتم عدد كبير من المواطنين بمعرفة مواعيد القطارات اليوم الخميس8-8-2024 ومعرفة أسعار تذاكر القطارات ورابط التقديم، وذلك لاختيار توقيت السفر المناسب لكل مواطن.

مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية

قطار رقم 913 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 12.00 ظهرا.

قطار رقم 917 VIP القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 15.00 ظهرا.

-يقوم قطار رقم 919 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 14.25 ظهرا.

-يقوم قطار رقم 915 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 15.10 عصرا.

-يقوم قطار رقم 21 تهوية القاهرة الإسكندرية الساعة 15.25 عصرا.

-يقوم قطار رقم 921 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 18.00 مساء.

-يقوم قطار رقم 925 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 18.15 مساء.

-يقوم قطار رقم 923 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 16.00 مساء.

-يقوم قطار رقم 931 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 20.15 مساء.

-يقوم قطار رقم 31 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 20.30 مساء.

-يقوم قطار رقم 1203 القاهرة الإسكندرية (تهوية ) الساعة 13.25 ظهرا.

-يقوم قطار رقم 2023 القاهرة الإسكندرية (تالجو ) الساعة 14.00 .

-يقوم قطار رقم 23 القاهرة الإسكندرية (تهوية) الساعة 16.30 ظهرا.

-يقوم قطار 3023 ثالثة مكيفة (القاهرة / الإسكندرية) من محطة القاهرة الساعة 17:00

-يقوم قيام قطار 3009 ثالثة مكيفة القاهرة / الإسكندرية الساعة 19.10

-يقوم قيام قطار 3022 ثالثة مكيفة المنصورة / الإسكندرية الساعة 07:15 مساء .

-يقوم قيام قطار 934 مكيف الإسكندرية / الأقصر الساعة 10:15 مساء .

-يقوم قطار رقم 922 مكيف الإسكندرية القاهرة الساعة 15.30 عصرا.

-يقوم قطار رقم 928 مكيف الإسكندرية القاهرة الساعة 19.00 مساء.

-يقوم قطار رقم 1130 ثالثة مكيف الإسكندرية القاهرة الساعة 19.30 مساء.

-يقوم قطار رقم 568 سياحى الإسكندرية القاهرة الساعة 18.10.

-يقوم قطار رقم 118 تهوية الإسكندرية القاهرة الساعة 17.10 مساء.

-يقوم قطار رقم 32 تهوية الإسكندرية القاهرة الساعة 18.10 مساء

-يقوم قطار رقم 930 مكيف الإسكندرية القاهرة الساعة 20.10 مساء.

-يقوم قطار رقم 920 مكيف الإسكندرية طنطا الساعة 22.00 مساء.

مواعيد القطارات من سوهاج إلى القاهرة اليوم الخميس

-يقوم قطار رقم 970 مكيف بور سعيد سوهاج الساعة 14.00 ظهرًا.

-يقوم قطار رقم 990 مكيف القاهرة سوهاج الساعة 16.00 عصرًا.

-قطار رقم 971 مكيف سوهاج القاهرة موعد قيامه الساعة 5.20 صباحًا.

-قطار رقم 991 مكيف سوهاج القاهرة موعد قيامه الساعة 6.30 صباحًا.

-قطار رقم 891 مكيف سوهاج القاهرة موعد قيامه الساعة 11.00 ظهرًا.

أسعار تذاكر القطارات اليوم الخميس

وينشر لكم الموجز أسعار تذاكر قطارات التالجو خط القاهرة أسوان، على النحو التالي:

- سوهاج: الدرجة الأولى 500 جنيه، الدرجة الثانية 300 جنيهًا.

-قنا: الدرجة الأولى 550 جنيها، الدرجة الثانية 350 جنيها.

- الأقصر: الدرجة الأولى 600 جنيه، الدرجة الثانية 400 جنيهًا.

- المنيا: الدرجة الأولى 350 جنيها، الدرجة الثانية 250 جنيها.

- أسيوط: الدرجة الأولى 350 جنيها، الدرجة الثانية 250 جنيها.

- إدفو: الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيها.

- أسوان: الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيها.

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‎رابط موقع حجز تذاكر القطارات

يمكنك حجز تذكرة السفر بالقطار من خلال الهاتف المحمول، حيث توفر الهيئة القومية لسكك حديد مصر خدمة الحجز لمتابعيها من خلال الضغط هنـا

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