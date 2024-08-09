جدول مواعيد القطارات اليوم من القاهرة للاسكندرية والعكس

جدول مواعيد القطارات اليوم .. تقوم هيئة السكة الحديد بتسيير حوالي 800 رحلة يوميًا على خطوطها في الوجهين القبلي والبحري، ويبحث العديد من المواطنين عن جدول مواعيد قطارات التالجو الإسبانية.

يعرض موقع الموجز قائمة لـ “ مواعيد القطارات ” المكيفة والروسية التي تتطلب الحجز المسبق كما حددتها الهيئة.

جدول مواعيد قطارات التالجو على خط القاهرة - الإسكندرية:

مواعيد قطارات التالجو:

القاهرة - الإسكندرية:

- القطار 2025: يغادر الساعة 8 صباحًا ويصل الساعة 10:30 صباحًا.

- القطار 2023: يغادر الساعة 2 ظهرًا ويصل الساعة 4:30 مساءً.

- القطار 2022: يغادر الساعة 5:50 مساءً.

- القطار 2024: يغادر الساعة 2 ظهرًا ويصل الساعة 4:30 مساءً.

- القطار 2027: يغادر الساعة 7 مساءً ويصل الساعة 9:30 مساءً.

- القطار 2026: يغادر الساعة 6:50 مساءً ويصل الساعة 9:20 مساءً.



مواعيد القطارات المكيفة والروسية:

القاهرة - الإسكندرية:

- القطار 903: يغادر الساعة 6 صباحًا.

- القطار 905: يغادر الساعة 9 صباحًا.

- القطار 901: يغادر الساعة 8:10 صباحًا.

- القطار 911: يغادر الساعة 10 صباحًا.

- القطار 913: يغادر الساعة 12:30 ظهرًا.

- القطار 917: يغادر الساعة 2 ظهرًا.

- القطار 919: يغادر الساعة 2:25 ظهرًا.

- القطار 915: يغادر الساعة 3:35 عصرًا.

- القطار 921: يغادر الساعة 6 مساءً.

- القطار 925: يغادر الساعة 5:10 مساءً.

- القطار 923: يغادر الساعة 6 مساءً.

- القطار 931: يغادر الساعة 8:15 مساءً.

- القطار 1203: يغادر الساعة 1:25 ظهرًا.

- القطار 23: يغادر الساعة 4:30 ظهرًا.

- القطار 3023: يغادر الساعة 5 مساءً.

- القطار 3009: يغادر الساعة 7:10 مساءً.

- القطار 3022: يغادر الساعة 7:15 مساءً.

- القطار 934: يغادر الساعة 10:15 مساءً.

لا يفوتك لتفادي الزحام.. ننشر مواعيد القطارات يوم الخميس 8 أغسطس 2024

الإسكندرية - القاهرة:

- القطار 8: يغادر الساعة 5:10 صباحًا.

- القطار 3024: يغادر الساعة 10 صباحًا.

- القطار 902: يغادر الساعة 6 صباحًا.

- القطار 906: يغادر الساعة 7 صباحًا.

- القطار 900: يغادر الساعة 8:15 صباحًا.

- القطار 912: يغادر الساعة 11:30 صباحًا.

- القطار 914: يغادر الساعة 1 ظهرًا.

- القطار 916: يغادر الساعة 2 ظهرًا.

- القطار 922: يغادر الساعة 3:30 عصرًا.

- القطار 928: يغادر الساعة 3 مساءً.

- القطار 930: يغادر الساعة 8:10 مساءً.

- القطار 920: يغادر الساعة 10 مساءً.

- القطار 18: يغادر الساعة 1:10 ظهرًا.

- القطار 28: يغادر الساعة 8:20 مساءً.

لحجز تذاكر قطارات سكك حديد مصر من هنا

مواعيد قطارات القاهرة - أسوان والعكس:



- القاهرة - أسوان:

- القطار رقم 1902: 12:20 صباحًا.

- القطار رقم 978: 6:30 صباحًا.

- القطار رقم 980: 8 صباحًا.

- القطار رقم 2010: 10 صباحًا.

- القطار رقم 982: 12 ظهرًا.

- القطار رقم 986: 1 ظهرًا.

- القطار رقم 970: 2 ظهرًا.

- القطار رقم 990: 4 عصرًا.

- القطار رقم 2006: 5:15 عصرًا.

- القطار رقم 2012: 5:30 عصرًا.

- القطار رقم 872: 5:45 عصرًا.

- القطار رقم 988: 7 مساءً.

- القطار رقم 2014: 9 مساءً.

- القطار رقم 976: 9:30 مساءً.

- القطار رقم 996: 10 مساءً.

- القطار رقم 890: 11:30 مساءً.

- القطار رقم 974: 5:30 صباحًا.

- القطار رقم 1006: 6 صباحًا.

- القطار رقم 80: 8:30 صباحًا.

- القطار رقم 1004: 9:30 صباحًا.

- القطار رقم 160: 12:15 ظهرًا.

- القطار رقم 972: 2:20 ظهرًا.

- القطار رقم 188: 6 مساءً.

- القطار رقم 1014: 6:50 صباحًا.

- القطار رقم 1012: 8:20 مساءً.

- أسوان - القاهرة:

- القطار رقم 3025: 4:10 صباحًا.

- القطار رقم 2011: 5:15 صباحًا.

- القطار رقم 981: 5:30 صباحًا.

- القطار رقم 983: 7:30 صباحًا.

- القطار رقم 2013: 2:30 ظهرًا.

- القطار رقم 2007: 3:15 عصرًا.

- القطار رقم 2015: 4 مساءً.

- القطار رقم 1903: 5 مساءً.

- القطار رقم 997: 8:45 مساءً.

- القطار رقم 989: 11 مساءً.

- القطار رقم 987: 4:50 صباحًا.

- القطار رقم 977: 7:25 مساءً.

- القطار رقم 971: 5:20 صباحًا.

- القطار رقم 991: 6:30 صباحًا.

- القطار رقم 891: 11 صباحًا.

- القطار رقم 871: 3:20 صباحًا.

- القطار رقم 979: 3 ظهرًا.

- القطار رقم 81: 4:30 صباحًا.

- القطار رقم 1013: 1:50 ظهرًا.

- القطار رقم 1015: 5:30 عصرًا.

- القطار رقم 187: 6:30 مساءً.

- القطار رقم 1011: 11:20 مساءً.

- القطار رقم 833: 12:10 مساءً.

- القطار رقم 975: 8 صباحًا.

- القطار رقم 1007: 7:35 مساءً.

- القطار رقم 973: 2:20 ظهرًا.

- القطار رقم 165: 6 صباحًا.

- القطار رقم 1010: 12:05 مساءً.



أسعار تذاكر القطارات اليوم من القاهرة للإسكندرية وطريقة الحجز هنا.

يبلغ قطار 901 أكسبريس مكيف أسباني درجة أولى 80 جنيه، درجة ثانية 65 جنيه.

يصل سعر تذكرة قطار رقم 905 نوعة vip قيام درجة أولى 145 جنيه، ودرجة ثانية 115 جنيه.

وصل سعر تذكرة قطار رقم 89 نوعة توربينى درجة أولى 105 جنيه، درجة ثانية 75 جنيه.

سجل سعر تذكرة قطار رقم 913 نوعة اكسبريس اسباني 80 جنيه درجة اولى، درجة ثانية 65 جنيه.

وسجل سعر تذكرة قطار رقم 2023 نوعة تالجو درجة اولي 225 جنيه، درجة ثانية 150 جنيه.

وسجل سعر تذكرة قطار رقم 919 نوعة أكسبريس مكيف اسباني درجة أولى 80 جنيه، درجة الثانية 65 جنيه.

ووصل سعر تذكرة قطار رقم 917 نوعة vip، سعر تذكرة درجة اولى 145 جنيه، سعر تذكرة درجة ثانية 115 جنيه.

أقر أيضا :