أسعار تذاكر القطارات اليوم الخميس 8-8-2024 .. يتصدر محرك البحث جوجل طلبات بحث عن أسعار تذاكر القطارات، حيث يرغب عدد كبير من الاشخاص في السفر بشكل اسبوعي واستقلال القطارات من محطة رمسيس، وعلى هذا النحو نستعرض مع متابعي “ الموجز ” اسعار تذاكر القطارات اليوم"

أسعار تذاكر القطارات اليوم

وعن أسعار تذاكر القطارات اليوم نستعرضها مع متابعي الموجز على النحو التالي :

سعر تذكرة الدرجة الأولى التالجو، 50 جنيها، لتصبح 275 جنيها، بدلا من 225 جنيها على خط القاهرة الإسكندرية.

سعر تذكرة الدرجة الثانية التالجو 25 جنيها، لتصبح 175 جنيها بدلا من 150 جنيها على خط القاهرة الإسكندرية.

قطارات تالجو الإسبانية على خط الصعيد، صرف تذاكر الدرجة الأولى والثانية لقطارات التالجو بدون زيادة رسمية.

القطارات الاسبانية والفرنساوي والـVIP ذات الدرجة الأولى والروسي المكيف والروسي التهوية الدرجة الثالثة بأنواعها، بـ سعر التذكرة زيادة 12.5% والتقريب لأقرب خمس جنيهات.

القطارات الاسبانية والفرنساوي والـVIP الدرجة الثانية والروسي المكيف والروسي التهوية الدرجة الثالثة ، بأنواعها شملت زيادة 12.5% في سعر التذكرة والتقريب لأقرب خمس جنيهات.

قطارات الضواحي وتحيا مصر تزيد 25% والتقريب لأقرب خمس جنيهات.

زيادة سعر تذكرة الدرجة الأولى التالجو 50 جنيها بسعر 275 جنيها، بدلا من 225 جنيها على خط القاهرة الإسكندرية.

أسعار تذاكر القطارات من رمسيس



نجد أن أسعار تذاكر القطارات تبدو متوسطة التكلفة إلى حد ما:

القطارات الاسبانية والفرنساوي والـ VIP ذات الدرجة الأولى والروسي المكيف والروسي التهوية الدرجة الثالثة بأنواعها بسعر التذكرة زيادة 12.5% والتقريب لأقرب خمس جنيهات.

القطارات الاسبانية والفرنساوي والـ VIP الدرجة الثانية والروسي المكيف والروسي التهوية الدرجة الثالثة بأنواعها شملت زيادة 12.5% في سعر التذكرة والتقريب لأقرب خمس جنيهات.

قطارات الضواحي وتحيا مصر، تزيد بنسبة 25% والتقريب لأقرب خمس جنيهات.

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