توقيت صلاة الجمعة في محافظات مصر اليوم 13 سبتمبر 2024

توقيت صلاة الجمعة اليوم في محافظات مصر من أهم الكلمات البحثية التي تصدرت شبكة الانترنت في الساعات الأخيرة، إذ يرغب الكثيرون في معرفة توقيت صلاة الجمعة اليوم في محافظات مصر، باعتبارها من أهم الصلوات الني يحرص عليها المسلمون في كل مكان.

ومع بدء العد التنازلي لها، يستعرض الموجز في السطور القادمة توقيت صلاة الجمعة اليوم في محافظات مصر، 13 سبتمبر 2024.

توقيت صلاة الجمعة اليوم في محافظات مصر

وجاءت توقيت صلاة الجمعة اليوم في محافظات مصر على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

موعد أذان الفجر: 5:09 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:51 مساءً

موعد أذان العصر: 4:22 مساءً

موعد أذان المغرب: 7:03 مساءً

موعد أذان العشاء: 8:23 مساءً

مواعيد الصلاة اليوم في الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 5:13 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:56 مساءً

موعد أذان العصر: 4:28 مساءً

موعد أذان المغرب: 7:10 مساءً

موعد أذان العشاء: 8:29 مساءً

مواعيد الصلاة اليوم في المنصورة

موعد أذان الفجر: 5:08 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:51 مساءً

موعد أذان العصر: 4:22 مساءً

موعد أذان المغرب: 7:04 مساءً

موعد أذان العشاء: 8:23 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم في طنطا

موعد صلاة الفجر: 5:10 صباحًا

موعد صلاة الظهر: 12:52 مساءً

موعد صلاة العصر: 4:24 مساءً

موعد صلاة المغرب: 7:06 مساءً

موعد صلاة العشاء: 8:25 مساءً

توقيت الصلاة اليوم في قنا

موعد صلاة الفجر: 5:09 صباحًا

موعد صلاة الظهر: 6:33 مساءً

موعد صلاة العصر: 12:45 مساءً

موعد صلاة المغرب: 4:14 مساءً

موعد صلاة العشاء: 6:57 مساءً

توقيت الصلاة اليوم في أسيوط

موعد صلاة الفجر: 5:14 صباحًا

موعد صلاة الظهر: 12:52 مساءً

موعد صلاة العصر: 4:21 مساءً

موعد صلاة المغرب: 7:4 مساءً

موعد صلاة العشاء: 8:20 مساءً

توقيت الصلاة اليوم في شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر: 5:00 صباحًا

موعد صلاة الظهر: 12:39 مساءً

موعد صلاة العصر: 4:06 مساءً

موعد صلاة المغرب: 6:51 مساءً

موعد صلاة العشاء: 8:08 مساءً

مواعيد الصلاة اليوم في الغردقة

موعد صلاة الفجر: 5:03 صباحًا

موعد صلاة الظهر: 12:41 مساءً

موعد صلاة العصر: 4:10 مساءً

موعد صلاة المغرب: 6:52 مساءً

موعد صلاة العشاء: 8:09 مساءً

موعد الصلاة اليوم في أسوان

موعد صلاة الفجر: 5:11 صباحًا

موعد صلاة الظهر: 12:45 مساءً

موعد صلاة العصر: 4:12 مساءً

موعد صلاة المغرب: 6:55 مساءً

موعد صلاة العشاء: 8:09 مساءً

توقيت الصلاة اليوم في الفيوم

موعد صلاة الفجر: 5:12 صباحًا

موعد صلاة الظهر: 12:53 مساءً

موعد صلاة العصر: 4:24 مساءً

موعد صلاة المغرب: 7:06 مساءً

موعد صلاة العشاء: 8:23 مساءً

توقيت الصلاة في سوهاج

موعد صلاة الفجر: 5:12 صباحًا

موعد صلاة الظهر: 12:50 مساءً

موعد صلاة العصر: 4:19 مساءً

موعد صلاة المغرب: 7:01 مساءً

موعد صلاة العشاء: 8:17 مساءً

توقيت الصلاة في بني سويف

موعد صلاة الفجر: 5:12 صباحًا

موعد صلاة الظهر: 12:52 مساءً

موعد صلاة العصر: 4:22 مساءً

موعد صلاة المغرب: 7:05 مساءً

موعد صلاة العشاء: 8:22 مساءً

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