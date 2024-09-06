دعاء للمتوفي يوم الجمعة.. يغفر الذنوب

دعاء للمتوفي يوم الجمعة.. يعتبر من أهم وأفضل الأدعية في يوم الجمعة باعتباره يومًا مباركًا عند المسلمين، وله مكانة خاصة بين الأيام.

ويُستحب فيه الإكثار من الدعاء خاصة دعاء للمتوفي يوم الجمعة، حيث يُعتبر الدعاء لهم صدقة جارية تصلهم وترفع من درجاتهم عند الله، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له".

دعاء للمتوفي يوم الجمعة

وخلال التقرير التالي، الموجز ينقل لكم دعاء للمتوفي يوم الجمعة، وأهم الأدعية المناسبة للمتوفيين خاصة وأنه من الموضوعات الأكثر بحثًا عبر شبكة الإنترنت في هذا اليوم المبارك.

ويعد دعاء للمتوفي يوم الجمعة له خصوصية كبيرة، باعتباره من أفضل الأيام التي يُستجاب فيها الدعاء، وقد ورد في الحديث الشريف: "خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة"

وفي هذا اليوم المبارك، يتقرب المسلمون إلى الله بالصلاة والدعاء، ويستغلون هذه الفرصة لدعاء الرحمة والمغفرة للمتوفين، ويمكن للمرء أن يدعو للمتوفي بأدعية مأثورة أو بأدعية من القلب.

ومن أفضل الأدعية في يوم الجمعة خاصة دعاء للمتوفي يوم الجمعة كالتالي:

أفضل الأدعية في يوم الجمعة

اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلاً خيرًا من أهله، وزوجًا خيرًا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار.

اللهم إن كان محسناً فزد في حسناته، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته.



دعاء للمتوفي يوم الجمعة

اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار.

اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك.

اللهم آنسه في وحدته، وآنس وحشته، وارحم غربته.



اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسن أولئك رفيقًا.

اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

اللهمّ أجره من عذاب القبر، وجفاف ِالأرض عن جنبيها.

اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.

اللهمّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه، إنّك أنت الغفور الرّحيم.

اللهمّ إنّه عبدك وابن عبدك، خرج من الدّنيا، وسعتها، ومحبوبها، وأحبّائه فيها، إلى ظلمة القبر، وما هو لاقيه.

اللهمّ إنّه كان يشهد أنّك لا إله إلّا أنت، وأنّ محمّدًا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به.

اللهم في هذه الجمعة اجعل ملائكة الرحمة تطوف عليه من كل جانب.

اللهم إجعل الراحلين إليك في ظل ظليل.

دعاء للمتوفي يوم الجمعة

اللهم اجعل عن يمينه وعن شماله نورا حتى تبعثه آمنًا مطمئنًا.

في يوم الجمعة اللهم ارحم من غابوا غيابا ابديا اللهم أبعث لهم نورا إلى يوم يبعثون.

كما ننقل لكم نصائح عند الدعاء للمتوفي يوم الجمعة وهي كالتالي:

نصائح عند الدعاء للمتوفي يوم الجمعة

يجب أن يكون الدعاء خالصًا لوجه الله تعالى، موجهًا للمتوفى بحب ورغبة في نفعه.

يُفضل أن يكون الداعي على طهارة ومتوضئ.

الدعاء للميت في غياب الناس أمر محمود وله أثر عظيم.

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