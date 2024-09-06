تصدر البحث عن ميعاد صلاة الجمعة اليوم 6 سبتمبر 2024 في محافظات مصر، محرك البحث جوجل، إذ يتساءل الكثير من المسلمين عن موعد إقامة صلاة الجمعة، والتي تعتبر من أهم الصلوات التي يحرصون على أداءها في المسجد.

وتعد صلاة الجمعة شعيرة من شعائر الإسلام، أوجب الشرع السعي إليها والاجتماع فيها والاحتشاد لها؛ توخِّيًا لمعنى الترابط والائتلاف بين المسلمين.

ميعاد صلاة الجمعة اليوم 6 سبتمبر 2024

وتكفر صلاة الجمعة الذنوب التي تقع بينها وبين الجمعة التالية إذا ما اجتهد المصلي في الاستماع والاستجابة لخطبة الجمعة والمشاركة في الصلاة.

ويستعرض “الموجز” خلال السطور القادمة المزيد من التفاصيل عن ميعاد صلاة الجمعة اليوم 6 سبتمبر 2024 في محافظات مصر.

ميعاد صلاة الجمعة

ميعاد صلاة الجمعة في محافظات مصر

ومن جانبها، أعلنت الهيئة العامة للمساحة ميعاد صلاة الجمعة اليوم 6 سبتمبر 2024، والتي جاءت كالتالي:

موعد صلاة الجمعة في القاهرة: الساعة 12:53 مساء.

موعد صلاة الجمعة في الإسكندرية: الساعة 12:59 مساء.

موعد صلاة الجمعة في طنطا: الساعة 12:54 مساء.

موعد صلاة الجمعة في المنصورة: الساعة 12:53 مساء.

موعد صلاة الجمعة في الزقازيق: الساعة 12:52 مساء.

موعد صلاة الجمعة في أسيوط: الساعة 12:54 مساء.

موعد صلاة الجمعة في سوهاج: الساعة 12:52 مساء.

موعد صلاة الجمعة في بني سويف: 12:54 مساء.

موعد صلاة الجمعة في المنيا: الساعة 12:55 مساء.

موعد صلاة الجمعة في الفيوم: الساعة 12:55 مساء.

موعد صلاة الجمعة في شرم الشيخ: الساعة 12:41 مساء.

موعد صلاة الجمعة في الغردقة: الساعة 12:43 مساء.

موعد صلاة الجمعة في دمياط: الساعة 12:51 مساء.

موعد صلاة الجمعة في أسوان: الساعة 12:47 مساء.

موعد صلاة الجمعة في السلوم: الساعة 01:18 مساء.

موعد صلاة الجمعة في حلايب: الساعة 12:32 مساء.

موعد صلاة الجمعة في نويبع: الساعة 12:40 مساء.

موعد صلاة الجمعة في الخارجة: الساعة 12:57 مساء.

موعد صلاة الجمعة في الإسماعيلية: الساعة 12:49 مساء.

ميعاد صلاة الجمعة

موعد ومكان نقل صلاة الجمعة في التليفزيون

ومن المقرر أن يتم نقل صلاة الجمعة اليوم على الهواء مباشرة من مسجد الفتح بمدينة الزقازيق، بحضور الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، والشيخ مجدى بدران وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، والدكتور محمد حامد وكيل مديرية أوقاف الشرقية، والشيخ محمد مراعي وكيل الشيخة العامة للطرق الصوفية، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومديرى المديريات ورؤساء مراكز ومدن الشرقية.

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