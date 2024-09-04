تعرف علي موعد صلاة الجمعة القادمة .. وفضل قراءة سورة الكهف

صلاة الجمعة .. تعزز صلاة الجمعة وحدة المسلمين وتجمعهم في مكان واحد، وهي فرصة للتواصل والتلاحم بين أفراد المجتمع الإسلامي كما تكفر صلاة الجمعة الذنوب التي تقع بينها وبين الجمعة التالية إذا ما اجتهد المصلي في الاستماع والاستجابة لخطبة الجمعة والمشاركة في الصلاة.

صلاة الجمعة

كما يعد يوم الجمعة من أفضل أيام الأسبوع، وقد خصه الله بفضل كبير، حيث من المشروع للمسلم أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، وذلك بناءً على الأحاديث النبوية التي تحث على ذلك.

و يوم الجمعة فرصة لإحسان الأعمال وإطعام الجائع وإكرام الضيف، وهذا ما يعزز من الأجر والثواب في هذا اليوم بالإضافة إلى ذلك، تحمل صلاة الجمعة أبعادًا اجتماعية وتعليمية وروحية عميقة تساهم في بناء وتعزيز الهوية الإسلامية والمجتمعية للمسلمين. يستعرض الموجز توقيت صلاة الجمعة القادمة في التقرير التالي

موعد صلاة الجمعة القادمة

ووفقا لتطبيق مواقيت الصلاة فمن المقرر أن يكون موعد صلاة الجمعة القادمة هو يوم الجمعة 6 سبتمبر الساعة 12:53 دقيقة.

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة



فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة يأتي مشروعًا من السنة النبوية، ويعتبر من الأعمال المستحبة والموصوفة بالفضل والثواب في هذا اليوم المبارك. إليك بعض الفوائد والأحكام المتعلقة بقراءة سورة الكهف يوم الجمعة:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين" (رواه البيهقي وصححه الألباني). هذا يعني أن قراءة سورة الكهف تنير للمسلم الطريق وتزيد من نوره وبركته.

و من فوائد قراءة سورة الكهف أيضًا أنها تحفظ المسلم من فتن الدجال، ففي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال" (رواه مسلم).

وتعد قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة تعدل للمسلم صيام الأسبوع كله، كما جاء في حديث أخر عن النبي صلى الله عليه وسلم.

و ينبغي للمسلم أن يجتهد في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة لنيل هذه الفوائد الكبيرة وللتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.

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