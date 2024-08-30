الادعية المستجابة في يوم الجمعة.. للاستغفار والتوية

الادعية المستجابة في يوم الجمعة.. يُعتبر يوم الجمعة من الأيام المباركة والمميزة في الإسلام، وله مكانة خاصة عند المسلمين، ويتخذ المسلمون يوم الجمعة فرصة للتقرب من الله عبر العبادة والدعاء، حيث يُعتقد أن فيه ساعة استجابة لا يرد فيها الدعاء.

في هذا الصدد، يستغل المسلمون هذا اليوم من أجل حديث اللسان بـ الادعية المستجابة في يوم الجمعة والذكر، والتوجه إلى الله بكل ما يشغل قلوبهم من هموم وأمنيات.

الادعية المستجابة في يوم الجمعة

ومن المعروف لدى الأمة الإسلامية أن يوم الجمعة هو أفضل الأيام عند الله، وقد وردت أحاديث نبوية تشير إلى فضله وأهمية الأعمال الصالحة فيه، ولهذا فإن الادعية المستجابة في يوم الجمعة ومن الأحاديث المشهورة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أُدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة» (رواه مسلم)

الموجز يتناول الادعية المستجابة في يوم الجمعة عبر التقرير التالي، تيمنًا بيوم الجمعة حيث أن هناك أوقات يُستحب فيها الدعاء مستجاب يوم الجمعة، وتعتبر ساعات إجابة، منها:

بين الأذان والإقامة لصلاة الجمعة : يُستحب الإكثار من الدعاء في هذا الوقت، حيث يُرفع الأذان وتقام الصلاة، ويجتمع المسلمون في المسجد، ويُكثر الدعاء في هذا الوقت.

: يُستحب الإكثار من الدعاء في هذا الوقت، حيث يُرفع الأذان وتقام الصلاة، ويجتمع المسلمون في المسجد، ويُكثر الدعاء في هذا الوقت. في السجود أثناء صلاة الجمعة : السجود هو أقرب ما يكون العبد إلى ربه، وفيه يُستحب الإكثار من الدعاء والابتهال إلى الله.

: السجود هو أقرب ما يكون العبد إلى ربه، وفيه يُستحب الإكثار من الدعاء والابتهال إلى الله. الساعة الأخيرة بعد العصر قبل غروب الشمس: ورد في الأحاديث النبوية أن هذه الساعة من يوم الجمعة هي ساعة استجابة، يُستحب فيها الدعاء والتضرع إلى الله.

كما أن الادعية المستجابة في يوم الجمعة فرصة ذهبية لكل مسلم للاقتراب من الله بالدعاء والعبادة، بالتحلي بالصبر واليقين بأن الله قريب يجيب دعوة الداع إذا دعاه، يمكن للمسلم أن ينال الأجر والبركة في هذا اليوم الفضيل، وإليك بعض الأدعية التي يُستحب الدعاء بها في يوم الجمعة:

الأدعية التي يُستحب الدعاء بها في يوم الجمعة

الادعية المستجابة في يوم الجمعة

دعاء الاستغفار والتوبة:

«اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير».

دعاء للمغفرة والرحمة:

«اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي وترحمني، وتعافيني وترزقني».

دعاء لقضاء الحاجات:

«اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال».

دعاء الشفاء للمريض:

«اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا»

دعاء الرزق:

«اللهم ارزقني رزقًا حلالًا طيبًا، واسع عليَّ في رزقي، وبارك لي فيه».

أهمية التحلي بالأدب والتقوى في الدعاء

وعند الدعاء يجب على المسلم أن يتحلى بالتقوى، وأن يدعو بإخلاص ويقين بالإجابة، فالله يحب العبد اللحوح الذي يُلح في الدعاء. ويجب أن يُرافق الدعاء أعمال صالحة كالصلاة والصدقة، وأن يكون الدعاء بظهر الغيب لأخيك المسلم، لأن دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجاب، وللداعي مثله.

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