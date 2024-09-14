تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 14-9-2024

مواقيت الصلاة اليوم.. الصلاة تمثل ركنًا أساسيًا من أركان الإسلام وتحرص الشريعة الإسلامية على أداء المسلمين لها في أوقاتها المحددة؛ لذا يبحث كثير من المسلمين عن مواقيت الصلاة اليوم السبت الموافق 14 سبتمبر 2024، لكي تساعدهم على أداء الصلوات الخمس في أوقاتها المحددة التي تتغير وفقًا للموقع الجغرافي والتوقيت المحلي لكل مدينة.

الصلاة اليومية

مواقيت الصلاة

يستعرض الموجز مواقيت الصلاة، اليوم الأربعاء 14-9-2024، ليساعد متابعيه على الألتزام بهذه العبادة التي لها تأثير عميق على حياة المسلم الروحية والدنيوية، على النحو الآتي:

مواقيت صلاة في محافظة القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:11 ص.

موعد صلاة الظهر 12:50 ص.

موعد صلاة العصر 21: 4 م.

موعد صلاة المغرب 7:03 م

موعد صلاة العشاء 8:20 م.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:14 ص.

موعد صلاة الظهر 12:55 ص.

موعد صلاة العصر 4:26 م.

موعد صلاة المغرب 7:07 م

موعد صلاة العشاء 8:26 م.

مواقيت الصلاة فى محافظة الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:06 ص.

موعد صلاة الظهر 12:46 م.

موعد صلاة العصر 4:17 م.

موعد صلاة المغرب 6:59 م.

موعد صلاة العشاء 8:17 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:02 ص.

وقت صلاة الظهر 12:38 ص.

موعد صلاة العصر 4:08 م.

وقت صلاة المغرب 6:50 م.

وقت صلاة العشاء 8:05 م.

مواقيت الصلاة فى محافظة أسوان

وقت صلاة الفجر 5:11 ص.

موعد صلاة الظهر 12:44 ص.

موعد صلاة العصر 12: 4 م.

موعد صلاة المغرب 6:56 م.

موعد صلاة العشاء 8:09 م.

مواقيت الصلاة

أهمية الصلاة

تعد الصلاة اليومية ركنًا أساسيًا في الإسلام وتمثل وسيلة للتقرب إلى الله وتحقيق السلام الداخلي والروحي؛ لذا فلنحافظ على أدائها دائمًا بانتظام وخشوع لنستمتع بفوائدها العظيمة.

والمحافظة على الصلاة اليومية لا تجلب الاستجابة للدعاء وحسن الختام فحسب، بل تربط المؤمن بربه بأقوى الروابط وتحميه من الشرور والفتن.

شروط صحة الصلاة:

- يجب أداء الصلاة في وقتها المحدد، وقضاء الفائتة فور تذكرها.

- ينبغي تغطية العورة أثناء الصلاة؛ للرجل ما بين السرة والركبتين، وللمرأة الجسد كله.

-يجب أن يكون الجسم، والثوب، والمكان طاهرين.

- استقبال القبلة: التوجه نحو الكعبة المشرفة.

- النية يجب أن تكون حاضرة في القلب عند بدء الصلاة.

اقرأ أيضا:

هل يجوز صلاة الجمعة في البيت؟.. جائر شرعًا في 3 حالات

تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10-9-2024







