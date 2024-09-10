تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10-9-2024

يهتم الكثيرون بالبحث عن مواقيت الصلاة بشكل يومي، واحدة من أبرز اهتمامات كل مسلم، حيث فرض الله سبحانه وتعالى الصلاة على المسلمين في أوقات محددة، وقد وردت في القرآن الكريم عدة آيات تدل على أهمية أداء الصلاة في وقتها، قال الله تعالى في سورة النساء: "إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا". ويعني ذلك أن الصلاة لها أوقات محددة لا يجوز تأخيرها أو تقديمها إلا بعذر شرعي، ويعتبر التزام المسلم بمواقيت الصلاة يعكس مدى انضباطه واهتمامه بعلاقته مع الله، كما يساعده على تنظيم وقته والابتعاد عن الفوضى.

مواقيت الصلاة



يستعرض "الموجز" في السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10-9-2024 لكي يساعد متابعيه على الإلتزام بهذه العبادة التي لها تأثير عميق على حياة المسلم الروحية والدنيوية.

مواقيت الصلاة في القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:08 ص

موعد صلاة الظهر 12:52 م

موعد صلاة العصر 24: 4 م

موعد صلاة المغرب 7:08 م

موعد صلاة العشاء 8:26 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:11 ص

موعد صلاة الظهر 12:57 م

موعد صلاة العصر 4:29 م

موعد صلاة المغرب 7:13 م

موعد صلاة العشاء 8:32 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:03 ص

موعد صلاة الظهر 12:48 م

موعد صلاة العصر 4:20 م

موعد صلاة المغرب 7:04 م

موعد صلاة العشاء 8:22 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:59 ص

وقت صلاة الظهر 12:40 م

موعد صلاة العصر 4:10 م

وقت صلاة المغرب 6:55 م

وقت صلاة العشاء 8:11 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:09 ص

موعد صلاة الظهر 12:46 م

موعد صلاة العصر 14: 4 م

موعد صلاة المغرب 7:00 م

موعد صلاة العشاء 8:13 م

شروط صحة الصلاة:

- دخول الوقت: يجب أداء الصلاة في وقتها المحدد، وقضاء الفائتة فور تذكرها.

- ستر العورة: ينبغي تغطية العورة أثناء الصلاة؛ للرجل ما بين السرة والركبتين، وللمرأة كل جسدها.

- الطهارة من النجاسة: يجب أن يكون الجسم، والثوب، والمكان طاهرين.

- استقبال القبلة: التوجه نحو الكعبة المشرفة.

- النية: النية يجب أن تكون حاضرة في القلب عند بدء الصلاة.

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