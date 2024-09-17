مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 17-9-2024.. اعرفها الآن فى القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم.. يهتم كثير من الناس بمعرفة مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء، الموافق 17 سبتمبر 2024، وتعد الصلاة ركنًا أساسيًا من أركان الإسلام، وتحرص الشريعة الإسلامية على أداء المسلمين الصلاة في أوقاتها المحددة؛ التي تتغير وفقًا للموقع الجغرافي والتوقيت المحلي لكل مدينة.

يستعرض الموجز لمتابعيه مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 17-9-2024، لكي يساعد المسلمين على الألتزام بأداء الصلوات الخمس في مواقيتها التي لها تأثير كبير على حياة المسلم الروحية والدنيوية، على النحو الآتي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:13 ص.

وقت صلاة الظهر 12:49 م.

موعد صلاة العصر 4:19 م.

وقت صلاة المغرب 6:59 م

موعد صلاة العشاء 8:19 م.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:16 ص.

موعد صلاة الظهر 12:54 م.

وقت صلاة العصر 4:24 م.

موعد صلاة المغرب 7:03 م

وقت صلاة العشاء 8:22 م.

مواقيت الصلاة فى محافظة الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:08 ص.

موعد صلاة الظهر 12:45 م.

وقت صلاة العصر 4:15 م.

موعد صلاة المغرب 6:55 م.

وقت صلاة العشاء 8:13 م.

مواقيت الصلاة في محافظة شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:03 ص.

موعد صلاة الظهر 12:37 م.

موعد صلاة العصر 4:06 م.

وقت صلاة المغرب 6:47 م.

موعد صلاة العشاء 8:02 م.

مواقيت الصلاة فى محافظة أسوان

وقت صلاة الفجر 5:12 ص.

موعد صلاة الظهر 12:43 م.

وقت صلاة العصر 4:11 م.

موعد صلاة المغرب 6:52 م.

موعد صلاة العشاء 8:05 م.

وتعتبر الصلاة اليومية وسيلة للتقرب من الله، وتحقيق السلام الداخلي والروحي؛ لذلك يجب المحافظة على أدائها دائمًا بأنتظام وخشوع لنستمتع بفوائدها العظيمة.

يجب المحافظة على أداء الصلاة اليومية في أوقاتها المحددة لا تجلب الأستجابة للدعاء وحسن الختام فحسب، بل تربط المؤمن بربه بأقوى الروابط وتحميه من الشرور والفتن والمعاصي.

شروط صحة الصلاة:

- يجب أداء الصلاة في وقتها المحدد، وقضاء الفائتة فور تذكرها.

- ينبغي تغطية العورة أثناء الصلاة؛ للرجل ما بين السرة والركبتين، وللمرأة الجسد كله.

- يجب أن يكون الجسم، والثوب، والمكان طاهرين.

- استقبال القبلة: التوجه نحو الكعبة المشرفة.

- النية يجب أن تكون حاضرة في القلب عند بدء الصلاة.

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