مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 16-9-2024.. اعرف مواعيد صلاتك

مواقيت الصلاة اليوم.. تعد الصلاة ركنًا أساسيًا من أركان الإسلام، وتحرص الشريعة الإسلامية على أداء المسلمين الصلاة في أوقاتها المحددة؛ لذلك يهتم كثير من المسلمين بمعرفة مواقيت الصلاة اليوم، لكي تساعدهم على أداء الصلوات الخمس في أوقاتها المحددة التي تتغير وفقًا للموقع الجغرافي والتوقيت المحلي لكل مدينة.

مواقيت الصلاة اليوم

يستعرض الموجز لمتابعيه مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 16-9-2024، لكي يساعد المسلمين على الألتزام بأداء الصلوات الخمس في مواقيتها التي لها تأثير كبير على حياة المسلم الروحية والدنيوية، على النحو الآتي:

مواعيد الصلاة

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:12 ص.

موعد الشروق 6:39 ص.

وقت صلاة الظهر 12:49 م.

موعد صلاة العصر 4:18 م.

وقت صلاة المغرب 6:58 م

موعد صلاة العشاء 8:15 م.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:18 ص.

موعد الشروق 6:46 ص.

موعد صلاة الظهر 12:56 م.

وقت صلاة العصر 4:25 م.

موعد صلاة المغرب 7:05 م

وقت صلاة العشاء 8:24 م.

مواقيت الصلاة فى محافظة الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:08 ص.

موعد الشروق 6:36 ص.

موعد صلاة الظهر 12:46 م.

وقت صلاة العصر 4:15 م.

موعد صلاة المغرب 6:55 م.

وقت صلاة العشاء 8:13 م.

مواقيت الصلاة في محافظة شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:03 ص.

موعد صلاة الظهر 12:37 م.

موعد صلاة العصر 4:06 م.

وقت صلاة المغرب 6:48 م.

موعد صلاة العشاء 8:03 م.

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة فى محافظة أسوان

وقت صلاة الفجر 5:14 ص.

موعد الشروق 6:36 ص.

موعد صلاة الظهر 12:44 م.

وقت صلاة العصر 4:10 م.

موعد صلاة المغرب 6:51 م.

موعد صلاة العشاء 8:05 م.

تمثل الصلاة اليومية وسيلة للتقرب من الله، وتحقيق السلام الداخلي والروحي؛ لذا فلنحافظ على أدائها دائمًا بانتظام وخشوع لنستمتع بفوائدها العظيمة.

والمحافظة على أداء الصلاة اليومية في أوقاتها لا تجلب الاستجابة للدعاء وحسن الختام فحسب، بل تربط المؤمن بربه بأقوى الروابط وتحميه من الشرور والفتن والمعاصي.

اقرأ أيضا:

تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 4-9-2024

تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 7-9-2024







