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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 4-9-2024

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يحرص كثير من المسلمين على البحث عن مواقيت الصلاة اليوم بشكل ثابت، حيث فرض الله سبحانه وتعالى الصلاة  على المسلمين في أوقات محددة، وقد وردت في القرآن الكريم عدة آيات تدل على أهمية أداء الصلاة في وقتها، قال الله تعالى في سورة النساء: "إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا". ويعني ذلك أن الصلاة لها أوقات محددة لا يجوز تأخيرها أو تقديمها إلا بعذر شرعي، ويعتبر التزام المسلم بمواقيت الصلاة يعكس مدى انضباطه واهتمامه بعلاقته مع الله، كما يساعده على تنظيم وقته والابتعاد عن الفوضى.
يستعرض "الموجز في السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024 لكي يساعد متابعيه على الإلتزام بهذه العبادة التي لها تأثير عميق على حياة المسلم الروحية والدنيوية.

مواقيت الصلاة في القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:04  ص

موعد صلاة الظهر 12:54 م

موعد صلاة العصر 27: 4 م

موعد صلاة المغرب 7:15 م

موعد صلاة العشاء  8:34 م

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مواقيت الصلاة فى الإسكندرية        

وقت صلاة الفجر 5:07 ص
موعد صلاة الظهر 12:59 م
موعد صلاة العصر 4:33 م
موعد صلاة المغرب 7:20 م
موعد صلاة العشاء 8:41 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:59 ص
موعد صلاة الظهر 12:50 م
موعد  صلاة العصر 4:24 م
موعد صلاة المغرب 7:12 م
موعد صلاة العشاء 8:31  م

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:56 ص
وقت صلاة الظهر 12:42 م
موعد صلاة  العصر 4:13 م
وقت صلاة المغرب 7:02 م
وقت صلاة العشاء 8:18 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:06  ص
موعد صلاة الظهر 12:48 م
موعد صلاة العصر 17: 4 م
موعد صلاة المغرب 7:07 م
موعد صلاة العشاء 8:21 م

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