ماتفوتهاش.. مواقيت الصلاة غدا الإثنين 2 سبتمبر 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة غدًا الإثنين.. يبحث العديد من المواطنين يوميًا عبر "جوجل" عن مواقيت الصلاة التي تتغير يوميًا بشكل طفيف نتيجة لتغير حركة الشمس.

وفي هذا الإطار، يقدم موقع "الموجز" مواقيت الصلاة غدًا الإثنين 2 سبتمبر 2024 في عدد من مدن ومحافظات الجمهورية، وفقًا لموقع الهيئة المصرية للمساحة.

للاطلاع على مواقيت الصلاة في مدن أخرى، يمكن الرجوع إلى المصادر الرسمية لهيئة المساحة المصرية.

ننشر موجزا لمواعيد أذان الفجر ومواقيت الصلاة في بعض المدن المصرية:

- الفجر :

- القاهرة: 5:02 ص

- الإسكندرية: 5:05 ص

- طنطا: 5:02 ص

- المنصورة: 5:00 ص

- أسيوط: 5:08 ص

- سوهاج: 5:07 ص

- أسوان: 5:06 ص

- مطروح: 5:16 ص

- العلمين: 5:10 ص

- الأقصر: 5:05 ص

- كاترين: 4:55 ص

- حدائق العاصمة: 5:00 ص

- غرب النوبارية: 5:08 ص

- الظهر:

- القاهرة: 12:55 م

- الإسكندرية: 1:00 م

- طنطا: 12:56 م

- المنصورة: 12:54 م

- أسيوط: 12:55 م

- سوهاج: 12:53 م

- أسوان: 12:48 م

- مطروح: 1:11 م

- العلمين: 1:04 م

- الأقصر: 12:49 م

- كاترين: 12:44 م

- حدائق العاصمة: 12:52 م

- غرب النوبارية: 1:01 م

- العصر :

- القاهرة: 4:28 م

- الإسكندرية: 4:34 م

- طنطا: 4:30 م

- المنصورة: 4:29 م

- أسيوط: 4:26 م

- سوهاج: 4:23 م

- أسوان: 4:16 م

- مطروح: 4:45 م

- العلمين: 4:38 م

- الأقصر: 4:19 م

- كاترين: 4:16 م

- حدائق العاصمة: 4:26 م

- غرب النوبارية: 4:35 م

- المغرب :

- القاهرة: 7:16 م

- الإسكندرية: 7:23 م

- طنطا: 7:18 م

- المنصورة: 7:17 م

- أسيوط: 7:15 م

- سوهاج: 7:12 م

- أسوان: 7:06 م

- مطروح: 7:34 م

- العلمين: 7:26 م

- الأقصر: 7:07 م

- كاترين: 7:05 م

- حدائق العاصمة: 7:14 م

- غرب النوبارية: 7:23 م

- العشاء :

- القاهرة: 8:36 م

- الإسكندرية: 8:43 م

- طنطا: 8:39 م

- المنصورة: 8:37 م

- أسيوط: 8:32 م

- سوهاج: 8:29 م

- أسوان: 8:20 م

- مطروح: 8:55 م

- العلمين: 8:47 م

- الأقصر: 8:23 م

- كاترين: 8:23 م

- حدائق العاصمة: 8:33 م

- غرب النوبارية: 8:43 م

تابعوا أوقات الصلاة في مدينتكم وتأكدوا من ضبط ساعاتكم على هذه المواقيت.

شروط صحة الصلاة:

- دخول الوقت: يجب أداء الصلاة في وقتها المحدد، وقضاء الفائتة فور تذكرها.

- ستر العورة: ينبغي تغطية العورة أثناء الصلاة؛ للرجل ما بين السرة والركبتين، وللمرأة كل جسدها.

- الطهارة من النجاسة: يجب أن يكون الجسم، والثوب، والمكان طاهرين.

- استقبال القبلة: التوجه نحو الكعبة المشرفة.

- النية: النية يجب أن تكون حاضرة في القلب عند بدء الصلاة.

فضل وأهمية صلاة الجماعة:

تحظى صلاة الجماعة بمكانة خاصة في الإسلام وتتمتع بفوائد جمة. وقد وردت أحاديث نبوية تشير إلى فضلها، منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «صَلاةُ الرَّجُلِ في جَماعَةٍ تَضْعُفُ على صَلاتِهِ في بَيْتِهِ وفي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرينَ ضِعْفًا». صلاة الجماعة ترفع درجات المصلي وتكفر خطاياه، كما تصلي عليه الملائكة ما دام في مصلاه.

فوائد صلاة الجماعة:

تتميز صلاة الجماعة بـ27 فائدة، من أبرزها:

1. إجابة المؤذن بنية الصلاة.

2. التبكير إلى الصلاة.

3. المشي إلى المسجد بسكينة.

4. أداء تحية المسجد.

5. انتظار الجماعة.

6. صلاة الملائكة عليه واستغفارهم له.

7. حماية المصلي من الشيطان.

8. إدراك تكبيرة الإحرام.

9. تسوية الصفوف وسد الفرج.

10. تحقيق الخشوع.

11. تحسين الهيئة.

12. إحاطة الملائكة بالمصلي.

13. إظهار شعائر الإسلام.

14. إرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة.

15. حماية المصلي من النفاق.

16. رد السلام على الإمام.

17. الاستفادة من الدعاء والذكر الجماعي.

18. تقوية الروابط بين الجيران.

19. الحصول على أجر تام.

20. مغفرة الذنوب عند التأمين مع الإمام.

21. موافقة تأمين المصلي لتأمين الملائكة.

22. حفظ الله للمصلي من النار والنفاق.

23. حماية المصلي من الشيطان.

24. النور التام يوم القيامة.

25. أجر الحج والعمرة.

26. أجر قيام الليل.

27. رضا الله ومحبة صلاة الجماعة.

حكم صلاة الجماعة:

اختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة؛ فهي سنة مؤكدة عند بعضهم، وفرض كفاية عند آخرين، وفرض عين عند غيرهم. صلاة الجماعة تقوي الروابط بين المسلمين وتزيدهم قربًا من الله، ويضاعف الله أجرها بسبع وعشرين درجة مقارنة بالصلاة الفردية.

اقرأ أيضا :

موعد أذان العصر غدًا الأحد 1 سبتمبر 2024 في مختلف المحافظات

"عشان تلحق الخطبة".. ننشر مواقيت الصلاة غدا الجمعة 30 أغسطس 2024