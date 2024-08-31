موعد أذان العصر غدًا .. مع بدء الصباح الباكر ، يحرص المسلمون على أداء الصلوات الخمس في أوقاتها ، ويزداد البحث عن أذان العصر غدًا الأحد، 1 سبتمبر 2024، وفقًا لمواقيت الصلاة المعتمدة من هيئة المساحة المصرية.

موعد أذان العصر غدًا الأحد 1 سبتمبر 2024 في مختلف المحافظات

وفي هذا السياق، يقدم موقع "الموجز" خدمة يومية للقراء بنشر مواعيد آذان العصر استنادًا إلى موقع الهيئة المصرية العامة للمساحة، وذلك استمرارًا لخدماته المتنوعة.

موعد أذان العصر غدًا الأحد 1 سبتمبر 2024 في مختلف المحافظات

- موعد أذان العصر في القاهرة : 4:29 م

- موعد أذان العصر فيالإسكندرية : 4:35 م

- موعد أذان العصر في طنطا : 4:31 م

- موعد أذان العصر في المنصورة : 4:29 م

- موعد أذان العصر في أسيوط : 4:27 م

- موعد أذان العصر في سوهاج : 4:24 م

- موعد أذان العصر في أسوان : 4:16 م

- موعد أذان العصر في مطروح : 4:46 م

- موعد أذان العصر في العلمين : 4:39 م

- موعد أذان العصر في الأقصر : 4:19 م

- موعد أذان العصر في كاترين : 4:17 م

- موعد أذان العصر في حدائق العاصمة : 4:26 م

- موعد أذان العصر في غرب النوبارية : 4:35 م

للاطلاع على مواقيت الصلاة في مدن أخرى، يمكن الرجوع إلى المصادر الرسمية لهيئة المساحة المصرية.



شروط صحة الصلاة:

- دخول الوقت: يجب أداء الصلاة في وقتها المحدد، وقضاء الفائتة فور تذكرها.

- ستر العورة: ينبغي تغطية العورة أثناء الصلاة؛ للرجل ما بين السرة والركبتين، وللمرأة كل جسدها.

- الطهارة من النجاسة: يجب أن يكون الجسم، والثوب، والمكان طاهرين.

- استقبال القبلة: التوجه نحو الكعبة المشرفة.

- النية: النية يجب أن تكون حاضرة في القلب عند بدء الصلاة.

فضل وأهمية صلاة الجماعة:

تحظى صلاة الجماعة بمكانة خاصة في الإسلام وتتمتع بفوائد جمة. وقد وردت أحاديث نبوية تشير إلى فضلها، منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «صَلاةُ الرَّجُلِ في جَماعَةٍ تَضْعُفُ على صَلاتِهِ في بَيْتِهِ وفي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرينَ ضِعْفًا». صلاة الجماعة ترفع درجات المصلي وتكفر خطاياه، كما تصلي عليه الملائكة ما دام في مصلاه.

فوائد صلاة الجماعة:

تتميز صلاة الجماعة بـ27 فائدة، من أبرزها:

1. إجابة المؤذن بنية الصلاة.

2. التبكير إلى الصلاة.

3. المشي إلى المسجد بسكينة.

4. أداء تحية المسجد.

5. انتظار الجماعة.

6. صلاة الملائكة عليه واستغفارهم له.

7. حماية المصلي من الشيطان.

8. إدراك تكبيرة الإحرام.

9. تسوية الصفوف وسد الفرج.

10. تحقيق الخشوع.

11. تحسين الهيئة.

12. إحاطة الملائكة بالمصلي.

13. إظهار شعائر الإسلام.

14. إرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة.

15. حماية المصلي من النفاق.

16. رد السلام على الإمام.

17. الاستفادة من الدعاء والذكر الجماعي.

18. تقوية الروابط بين الجيران.

19. الحصول على أجر تام.

20. مغفرة الذنوب عند التأمين مع الإمام.

21. موافقة تأمين المصلي لتأمين الملائكة.

22. حفظ الله للمصلي من النار والنفاق.

23. حماية المصلي من الشيطان.

24. النور التام يوم القيامة.

25. أجر الحج والعمرة.

26. أجر قيام الليل.

27. رضا الله ومحبة صلاة الجماعة.

موعد أذان العصر غدًا الأحد 1 سبتمبر 2024 في مختلف المحافظات

حكم صلاة الجماعة:

اختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة؛ فهي سنة مؤكدة عند بعضهم، وفرض كفاية عند آخرين، وفرض عين عند غيرهم. صلاة الجماعة تقوي الروابط بين المسلمين وتزيدهم قربًا من الله، ويضاعف الله أجرها بسبع وعشرين درجة مقارنة بالصلاة الفردية.

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