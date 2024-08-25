مواقيت الصلاة في بورسعيد 2024.. اعرفه بكل سهولة

مواقيت الصلاة في بورسعيد 2024.. تعتبر من الأمور المهمة للمسلمين في جميع أنحاء العالم، حيث تحدد أوقات أداء الفروض الخمسة اليومية التي يجب على المسلم الالتزام بها.

وفي هذا الصدد، ارتفعت معدلات البحث حول مواقيت الصلاة في بورسعيد 2024 إذ يرغب العديد من المواطنين القانطين تلك المحافظة بمتابعة مواقيت الصلاة أولًا بأول.

مواقيت الصلاة في بورسعيد 2024

وفي مدينة بورسعيد، التي تقع على البحر المتوسط في مصر، يتابع المسلمون مواقيت الصلاة في بورسعيد 2024 بدقة لأداء الصلاة في أوقاتها المحددة، باعتبارها هي واحدة من المدن الساحلية المهمة في مصر، وتتميز بموقعها الجغرافي الذي يؤثر على مواقيت الصلاة.

ولهذا ، الموجز يرصد تفاصيل وكيفية متابعة مواقيت الصلاة في بورسعيد 2024، التي تساعد المسلمين على الآتي:

أداء الفرائض في أوقاتها: الصلاة في وقتها هي واحدة من أهم العبادات في الإسلام، ومتابعة المواقيت تساعد على تحقيق ذلك. التقرب إلى الله: أداء الصلاة في وقتها يعزز الشعور بالروحانية والتقرب إلى الله. تنظيم اليوم: الصلاة في أوقاتها المحددة تساعد المسلمين في تنظيم يومهم وإعطاء الأولوية للعبادة.

وتُحدد مواقيت الصلاة في بورسعيد بناءً على موقعها الجغرافي، حيث يتم حسابها باستخدام، وإليكم كيفية تحديد مواقيت الصلاة في بورسعيد:

كيفية تحديد مواقيت الصلاة في بورسعيد

زاوية الشمس: يتم تحديد أوقات الصلاة بناءً على ارتفاع الشمس في السماء، وهذا يؤثر على مواقيت صلاتي الفجر والمغرب. الموقع الجغرافي: يختلف وقت الصلاة من مدينة لأخرى بناءً على الموقع الجغرافي. تقع بورسعيد في شمال مصر، مما يجعل أوقات الصلاة فيها تختلف قليلاً عن المدن الأخرى في مصر. التقويم الهجري: تستخدم التقويمات الإسلامية لتحديد المواقيت وفقًا للحسابات الفلكية.

مواقيت الصلاة في بورسعيد 2024

وفي عام 2024، ستستمر مواقيت الصلاة في بورسعيد 2024 بالتغير بشكل طفيف يوميًا نظرًا لتغير موقع الشمس، وهنا نظرة عامة على مواعيد الصلاة في بورسعيد الرئيسية:

مواعيد الصلاة في بورسعيد

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 4:48 فجرًا. موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:53 ظهرًا. موعد صلاة العصر في تمام الساعة 4:30 عصرًا. موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 7:25 مساءً. موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 8:47 مساءً.

وإليكم أيضًا مواعيد الصلاة في القاهرة هي كالتالي:

مواعيد الصلاة في القاهرة

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 4:55 فجرًا.

موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:58 ظهرًا.

موعد صلاة العصر في تمام الساعة 4:33 عصرًا.

موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 7:27 مساءً.

موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 8:49 مساءً.

مواقيت الصلاة في بورسعيد 2024

كيفية متابعة مواقيت الصلاة في بورسعيد 2024

وهناك العديد من الطرق لمتابعة مواقيت الصلاة في بورسعيد 2024:

التطبيقات الإلكترونية: تُعد التطبيقات على الهواتف الذكية من أشهر الوسائل لمتابعة أوقات الصلاة بدقة، حيث توفر إشعارات بمواعيد الصلوات. المواقع الإلكترونية: توفر العديد من المواقع مواقيت الصلاة لجميع المدن بما في ذلك بورسعيد، وتحدث المواقيت يوميًا وفقًا للتغيرات الفلكية. المساجد: يمكن للمسلمين في بورسعيد متابعة الإعلانات في المساجد، حيث تُعلن أوقات الأذان والصلاة بوضوح. التقويمات الإسلامية: تتوفر تقويمات مطبوعة تحتوي على مواقيت الصلاة، وهي مفيدة للمنازل والمساجد.

ونستخلص مما سبق أن مواقيت الصلاة في بورسعيد 2024 هي تشكل جزءًا مهمًا من حياة المسلمين في المدينة، من خلال متابعة هذه الأوقات بدقة، يمكن للمسلمين أداء عباداتهم في الوقت المناسب والتقرب إلى الله تعالى.



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