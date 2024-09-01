تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 1-9-2024

يحرص كل مسلم على معرفة مواقيت الصلاة لأداء الفرائض الخمس في أول أوقاتها، لاسيما أن أول ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته، في إطار حرص "الموجز" على تلبية ما يهتم به القراء، نفدم لكم خلال السطور التالية مواعيد الصلاة اليوم الأحد 1-9-2024 بمختلف محافظات الجمهورية.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:02 ص

موعد صلاة الظهر 12:55 ص

موعد صلاة العصر 29: 4

موعد صلاة المغرب 7:19 م

موعد صلاة العشاء 8:38

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:05 ص

موعد صلاة الظهر 1:00 م

موعد صلاة العصر 4:35 م

موعد صلاة المغرب 7:24 م

موعد صلاة العشاء 8:45 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:57 ص

موعد صلاة الظهر 12:51 م

موعد صلاة العصر 4:25 م

موعد صلاة المغرب 7:15 م

موعد صلاة العشاء 8:35 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:54 ص

وقت صلاة الظهر 12:43 م

موعد صلاة العصر 4:15 م

وقت صلاة المغرب 7:05 م

وقت صلاة العشاء 8:22 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:05 ص

موعد صلاة الظهر 12:49 م

موعد صلاة العصر 18: 4 م

موعد صلاة المغرب 7:10 م

موعد صلاة العشاء 8:24 م

شروط صحة الصلاة:

- دخول الوقت: يجب أداء الصلاة في وقتها المحدد، وقضاء الفائتة فور تذكرها.

- ستر العورة: ينبغي تغطية العورة أثناء الصلاة؛ للرجل ما بين السرة والركبتين، وللمرأة كل جسدها.

- الطهارة من النجاسة: يجب أن يكون الجسم، والثوب، والمكان طاهرين.

- استقبال القبلة: التوجه نحو الكعبة المشرفة.

- النية: النية يجب أن تكون حاضرة في القلب عند بدء الصلاة.

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