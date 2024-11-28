استخدام الأدوية التي تحتوي على الكحول.. في العصر الحديث، أصبح من الشائع استخدام الأدوية التي تحتوي على الكحول في علاج العديد من الحالات المرضية، سواء كانت على شكل أقراص أو محاليل.

وأثار استخدام الأدوية التي تحتوي على الكحول، العديد من التساؤلات الشرعية حول مدى جواز استخدامها في الإسلام، خاصةً مع ما يترتب على الكحول من آثار في الفقه الإسلامي، حيث يعتبر من المواد المحرمة.

استخدام الأدوية التي تحتوي على الكحول حلال أم حرام

وفيما يلي ينشر موقع الموجز في التقرير التالي أبرز المعلومات للإجابة عن السؤال الآتي: حكم استخدامالأدوية التي تحتوي على الكحول ، في علاج بعض الامراض.

الأدوية التي تحتوي على الكحول

حكم استخدام الأدوية التي تحتوي على الكحول في العلاج الشرعي

أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استخدام الأدوية التي تحتوي على الكحول في العلاج يجوز في بعض الحالات، وأوضح أنه إذا كان الكحول في الدواء يستخدم بهدف علاجي، وبالنسب التي يحددها الطبيب، فلا يوجد حرج شرعي في استعماله.

تفصيل الحكم الشرعي

الكحول غير المسكر:

إذا كان الكحول في الدواء غير مسكر، فلا حرج في استخدامه سواء في الأدوية أو الصناعات الغذائية.

الكحول المسكر (الإيثانول):

إذا كان الكحول المستخدم في الدواء من النوع المسكر (الإيثانول)، فيتطلب الأمر تفصيلًا شرعيًا.

إذا كان الكحول هو المكون الرئيسي في الدواء، أو كان الدواء يحتوي على نسبة عالية من الكحول المسكر، فيمنع التداوي به لأن التداوي بالخمر أو أي مسكر لا يجوز شرعًا، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ" (رواه أبو داود).

الأدوية التي تحتوي على الكحول

شروط استخدام الادوية التي تحتوي على الكحول المسكر

إذا كانت نسبة الكحول المسكر ضئيلة وكان مدمجًا في مكونات أخرى، فيجوز استخدام الدواء بشروط:

يجب أن يكون الدواء المحتوي على الكحول هو الأكثر فعالية أو الوحيد المتاح.

يجب أن يكون الطبيب المسلم قد أكد فعالية الدواء في العلاج.

الاستهلاك الكامل للكحول، أي أن الكحول لا يكون قائمًا بذاته، بل مدمجًا مع مواد أخرى.

بناءً على ذلك، يمكن القول إنه إذا كانت نسبة الكحول في الدواء ضئيلة ويمثل مكونًا غير أساسي، ويُستخدم بهدف العلاج، فإنه يجوز استخدامه بشرط استيفاء المعايير المذكورة.

الأدوية التي تحتوي على الكحول

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