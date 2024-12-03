ما حكم شراء مستحضرات تجميل تحتوي على الكحول؟.. الافتاء تجيب

شراء مستحضرات تجميل تحتوي على الكحول.. أثارت مسألة شراء مستحضرات التجميل التي تحتوي على الكحول جدلاً واسعًا بين المسلمين، حيث يبحث الكثيرون عن حكم استخدامها في الإسلام.

و مع تزايد استخدام مستحضرات التجميل من قبل العديد من الأشخاص في مختلف أنحاء العالم، تظهر تساؤلات حول مدى توافق بعض المكونات، مثل الكحول، مع الشريعة الإسلامية، في هذا السياق، ينشر موقع الموجز فى هذا التقرير حكم شراء مستحضرات التجميل التي تحتوي على الكحول من وجهة نظر إسلامية، بناءً على آراء الفقهاء والفتاوى الشرعية المختلفة.

مستحضرات تجميل تحتوي على الكحول

حكم شراء مستحضرات تجميل تحتوي على الكحول

في إطار الجدل الدائر حول استخدام الكحول في بعض أدوات التجميل مثل العطور والشامبو والكريمات السائلة، أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانًا توضح فيه حكم استخدام هذه المواد من الناحية الشرعية، بناءً على قواعد المذهب الشافعي.

وأكدت دار الإفتاء أن الكحول في حد ذاته ليس نجسًا، مشيرة إلى أن شربه محرم لأضراره الصحية، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون الكحول نجسًا، وتبنى البيان ما جاء في المذهب الشافعي وهو ما يتفق مع بقية المذاهب الفقهية بأن الأصل في الأشياء الطهارة، وأن الكحول ليس خمرًا ولا يحتوي على خصائص تجعله نجسًا.

مستحضرات تجميل

استخدام الكحول في العطور والمنظفات

وأوضح البيان أن الكحول في صورته النقية ليس سائلًا مسكرًا، بل هو مادة سامة إذا تم تناولها بتركيزات عالية، وبناءً على ذلك، فإن استخدامه في العطور والمنظفات لا يسبب أي ضرر شرعي ولا يتعارض مع الطهارة، وأكدت دار الإفتاء أن الإنسان إذا صلَّى وهو متعطرًا بهذه المواد، فإن صلاته تكون صحيحة.

كما استشهدت دار الإفتاء بآراء فقهية سابقة من علماء الشافعية وغيرهم، حيث أشاروا إلى أن الكحول، مثل الحشيش والأفيون، يُعتبر طاهرًا وليس نجسًا، وأنه لا يؤثر على صحة الصلاة أو الطهارة، وأكد البيان أنه في حال اختلاط الكحول مع مواد أخرى مثل العطور أو المنظفات، فإنها تفقد صفتها كخمر أو مادة مسكرة وتصبح طاهرة.

في الختام، أكدت دار الإفتاء المصرية أن استخدام الكحول في العطور والمنظفات والأدوية لا يُعد محرمًا شرعًا، وأنه يجوز استخدام هذه المنتجات دون أي حرج شرعي، وذلك بناءً على الاجتهاد الفقهي الذي يتبنى هذه الآراء.

مستحضرات تجميل بالكحول

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