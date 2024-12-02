هل يجوز صلاة قيام الليل قبل الساعة 12 ؟ .. الإفتاء تحسم الجدل

تُعد صلاة قيام الليل من العبادات العظيمة التي يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى، وهي من السنن المؤكدة عن النبي محمد ﷺ، فهذه الصلاة تٌقام في وقت يمتد من بعد أداء صلاة العشاء وحتى أذان الفجر، وهي من الصلوات التي تحمل أجرًا عظيمًا وتُظهر صدق العبد في التقرب إلى الله، ونكشف لكم الحكم الشرعي بالتفاصيل عبر الموجز.

جواز أداء قيام الليل قبل الساعة 12

أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز للمسلم أداء صلاة قيام الليل قبل الساعة 12 ليلًا، أي قبل منتصف الليل الشرعي، وليس هناك أي مانع شرعي في ذلك، مؤكدة أن وقت قيام الليل يبدأ مباشرة بعد الانتهاء من صلاة العشاء، ويستمر حتى أذان الفجر، وبالتالي فإن الصلاة في أي وقت خلال هذه الفترة تعتبر قيامًا لليل.

وأشارت الدار إلى أن المسلم الذي يؤدي قيام الليل في هذا الوقت قد حقق السنة ونال الأجر والثواب، خصوصًا إذا كان لديه ظروف تمنعه من الاستيقاظ في وقت متأخر من الليل.

أفضل وقت في صلاة قيام الليل

وأوضحت الإفتاء أنه على الرغم من جواز الصلاة قبل منتصف الليل، فإن أفضل وقت لأداء صلاة قيام الليل هو الثلث الأخير من الليل، وهو الوقت الذي يُستحب فيه الإكثار من الدعاء والاستغفار، لأن الله تعالى يتنزل فيه إلى السماء الدنيا ويقول: «من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له» (رواه البخاري ومسلم).

هذا الوقت يعتبر أفضل من الناحية الروحية لأنه وقت الخلوة والخشوع، وهو ما كان يفعله النبي ﷺ وأوصى به أصحابه.

صلاة قيام الليل

كيفية أداء صلاة قيام الليل

تصلى قيام الليل ركعتين ركعتين، ويُختتم بركعة وتر، ويمكن أن يقرأ المسلم فيها ما تيسر من القرآن الكريم، مع الإطالة في السجود والدعاء.

وانتهت دار الإفتاء في فتواها إلى أنه يجوز للمسلم أداء صلاة قيام الليل قبل الساعة 12 ليلًا دون أي حرج شرعي، ولكن لمن استطاع، فإن تأخيرها إلى الثلث الأخير من الليل أفضل وأعظم أجرًا، لما فيه من بركة الوقت واستجابة الدعاء.

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