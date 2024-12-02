انتبه لفرق التوقيت.. موعد أذان العصر اليوم الاثنين 2-12-2024 بالقاهرة والإسكندرية والمحافظات

موعد أذان العصر.. يترقب المسلمون في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية موعد أذان العصر اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024، حيث يختلف وقت الأذان حسب الموقع الجغرافي لكل محافظة، ويأتي ذلك في إطار تحديد مواعيد الصلاة بدقة، خاصةً مع دخول فصل الشتاء، حيث تتغير أوقات الصلاة تدريجيًا، في هذا التقرير، يقدم موقع الموجز فيما يلي موعد أذان العصر في كل من القاهرة، الإسكندرية، وعدد من المحافظات الأخرى.

صلاة العصر

وتعتبر صلاة العصر هي إحدى الصلوات الخمس المفروضة على المسلمين، وتؤدى في فترة ما بعد الظهر، بين صلاة الظهر وصلاة المغرب، كما تعتبر صلاة العصر من أهم الصلوات التي يجب على المسلم أن يحافظ عليها، وهي ثاني صلاة في اليوم بعد صلاة الظهر، و تتميز هذه الصلاة بأهمية خاصة في الشريعة الإسلامية، حيث يحث النبي صلى الله عليه وسلم على الحفاظ عليها لما لها من فضل عظيم في تقوية الروابط بين العبد وربه.

موعد أذان العصر

موعد أذان العصر في محافظة القاهرة

موعد أذان العصر في القاهرة: 2:35 م

موعد صلاة العصر في الإسكندرية: 2:38 م

موعد أذان العصر في 6 أكتوبر (الجيزة): 2:37 م

موعد أذان العصر في محافظة أسيوط

موعد صلاة العصر في أسيوط: 2:41 م

موعد أذان العصر في سوهاج: 2:40 م

موعد صلاة العصر في المنيا: 2:41 م

موعد أذان العصر في أسوان: 2:40 م

أذان العصر

موعد أذان العصر في محافظة الإسماعيلية

موعد صلاة العصر في الغردقة (البحر الأحمر): 2:31 م

موعد أذان العصر في الإسماعيلية: 2:30 م

موعد صلاة العصر في السلوم (مطروح): 2:57 م

موعد أذان العصر في كفر الشيخ: 2:35 م

موعد أذان العصر في محافظة الأقصر

موعد صلاة العصر في مرسى علم (البحر الأحمر): 2:30 م

موعد أذان العصر في دمنهور (البحيرة): 2:37 م

موعد صلاة العصر في الأقصر: 2:38 م

موعد أذان العصر في كاترين (جنوب سيناء): 2:30 م

موعد أذان العصر

موعد أذان العصر في محافظة الفيوم

موعد صلاة العصر في الفيوم: 2:39 م

موعد أذان العصر في المنصورة (الدقهلية): 2:33 م

دعاء بعد ختم الصلاة

بعد الانتهاء من الصلاة، يُستحب للمسلم أن يدعو الله تعالى بما شاء من الدعاء، سواء كانت دعوات مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يختاره من دعاء لله. من الأدعية المستحبة بعد الصلاة:

"اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام."

“أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله.”

"اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك."

“اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.”

"اللهم اجعلنا من أهل الجنة واجعلنا من أهل طاعتك."

"اللهم اجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا واغفر لنا ولأهلنا ولمن نحب."

موعد أذان العصر

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