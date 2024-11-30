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ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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فتاوى وأحكام

جميع التوقيتات.. موعد أذان العصر اليوم السبت 30-11-2024 بالقاهرة والإسكندرية والمحافظات

موعد أذان العصر
موعد أذان العصر

موعد أذان العصر.. يبحث الكثير من المسلمين في مصر عن  موعد أذان العصر اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 في مختلف المدن والمحافظات، خاصة مع اختلاف توقيتات الصلاة من محافظة لأخرى، في هذا التقرير، يقدم موقع  الموجز  فيما يلي،  موعد أذان العصر اليوم في القاهرة والإسكندرية وبعض المحافظات الأخرى.

موعد أذان العصر

وتعتبر  صلاة العصر من الصلوات التي لها مكانة كبيرة في الإسلام، وهي ثاني صلاة مفروضة بعد صلاة الظهر. يتم أداء صلاة العصر في وقت يمتد من حين دخول وقتها، الذي يتحدد بعد زوال الشمس وحتى قرب غروب الشمس، كما  تتميز صلاة العصر بمكانتها الخاصة بين الصلوات؛ فقد ورد في العديد من الأحاديث النبوية الشريفة ما يؤكد فضل المحافظة عليها، ومنها ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى صلاة العصر فقد حاز خيرًا عظيمًا".

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موعد أذان العصر

موعد أذان العصر في محافظة القاهرة

موعد أذان العصر في القاهرة: 2:35 م

موعد أذان العصر في الإسكندرية: 2:38 م

موعد أذان العصر في 6 أكتوبر (الجيزة): 2:37 م

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موعد أذان العصر في محافظة أسيوط

موعد أذان العصر في أسيوط: 2:41 م

موعد أذان العصر في سوهاج: 2:40 م

موعد أذان العصر في المنيا: 2:41 م

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موعد أذان العصر

موعد أذان العصر في محافظة أسوان

موعد أذان العصر في أسوان: 2:40 م

موعد أذان العصر في الغردقة (البحر الأحمر): 2:31 م

موعد أذان العصر في الإسماعيلية: 2:30 م

موعد أذان العصر في السلوم (مطروح): 2:57 م

موعد أذان العصر في محافظة كفر الشيخ

موعد أذان العصر في كفر الشيخ: 2:35 م

موعد أذان العصر في مرسى علم (البحر الأحمر): 2:30 م

موعد أذان العصر في دمنهور (البحيرة): 2:37 م

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موعد أذان العصر

موعد أذان العصر في محافظة الاقصر

موعد أذان العصر في الأقصر: 2:38 م

موعد أذان العصر في كاترين (جنوب سيناء): 2:29 م

موعد أذان العصر في محافظة الفيوم

موعد أذان العصر في الفيوم: 2:39 م

موعد أذان العصر في المنصورة (الدقهلية): 2:33 م

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دعاء الرزق بعد صلاة العصر

1- اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ عِلمًا نافعًا، ورِزْقًا طيِّبًا، وعمَلًا مُتقَبَّلًا"
كان النبي صلى الله عليه وسلم يردد هذا الدعاء بعد صلاة الفجر، وهو دعاء شامل للمسلم يطلب فيه من الله الرزق الطيب والعمل الصالح.

2- "لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وحدَهُ لا شريكَ له، له الملكُ وله الحمدُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ، اللَّهمَّ لا مانعَ لما أعطيتَ، ولا مُعْطيَ لما مَنعتَ، ولا يَنفعُ ذا الجدِّ منك الجدُّ"
هذا الدعاء يعبر عن توحيد الله وتأكيد قدرته المطلقة، وهو من الأدعية التي تقوي التوكل على الله وطلب الرزق.

3- "لا إلَهَ إلَّا اللهُ وحدَهُ لا شَريكَ له، له المُلكُ وله الحمدُ يُحيي ويُميتُ بيدِه الخيرُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ"
من قال هذا الدعاء عشر مرات بعد الصلاة كتب له عشر حسنات، وحُطت عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان له حرزًا من الشيطان. وهو دعاء عظيم للبركة في الرزق والحماية من المكروه.

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موعد أذان العصر

4- "اللَّهمَّ أجِرْني من النار"
هذا الدعاء من الأدعية التي كانت تقال بعد صلاة الفجر، ولكن يُمكن تكرارها بعد صلاة العصر أيضًا، فمن قالها سبع مرات بعد الفجر كتب له جوازًا من النار إن مات في ذلك اليوم.

5- "لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، له الملكُ وله الحمدُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ"
هذا الدعاء هو من الأدعية التي تقال بعد صلاة الفجر، ولكن من يداوم على قولها يكتب له عشر حسنات، ويُمحى عنه عشر سيئات، وترتفع له عشر درجات.

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