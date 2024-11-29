مواقيت الصلاة.. موعد أذان العصر اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024

مواقيت الصلاة.. تعد الصلاة ركنًا أساسيًا من أركان الإسلام، ووسيلة للتقرب من الله -عز وجل-، فهي تُنير القلوب وتهدئ النفوس، وقد أكد النبي -صلى الله عليه وسلم- على فضل الصلاة في الصف الأول حيث قال: "لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ ما في النِّدَاءِ والصَّفِّ الأوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إلَّا أنْ يَسْتَهِمُوا عليه لَاسْتَهَمُوا، لذ يجب على المسلم أن يحرص على أدائها في أوقاتها وأن يسعى للتواجد في الصفوف الأولى.

فضل الصلاة في تحقيق الراحة النفسية

الصلاة ليست عبادة فحسب، بل هي وسيلة للراحة من هموم الدنيا وأعبائها. فقد كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: "يا بلالُ أقمِ الصلاةَ، أرِحْنا بها"، مما يدل على أن الصلاة تُعد فرصة للتقرب من الله والانقطاع عن مشاغل الحياة، ولتحقيق هذه الفائدة ينبغي على المسلم استحضار قلبه في الصلاة، والتدبر في معاني الآيات التي يتلوها.

الأذان وأهميته في إظهار شعائر الإسلام

يُعتبر الأذان من الشعائر المهمة في الإسلام، وهو فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وتكمن أهميته في دعوة المسلمين إلى الصلاة وعمارة المساجد، كما يعكس الأذان هوية المجتمع الإسلامي ويُذكر المؤمنين بعباداتهم اليومية.

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة والمحافظات

تهتم الهيئة العامة للمساحة بتحديد مواقيت الصلاة يوميًا وفقًا للتوقيت المحلي لكل مدينة، ما يُسهم في مساعدة المسلمين على أداء عباداتهم في الوقت المحدد، فيما يلي تقدم الموجز مواقيت الصلاة لعدد من المدن المصرية اليوم:

مواقيت الصلاة في القاهرة:

الفجر: 5:00

الظهر: 11:43

العصر: 2:35

المغرب: 4:55

العشاء: 6:17



مواقيت الصلاة في الإسكندرية:

الفجر: 5:06

الظهر: 11:48

العصر: 2:38

المغرب: 4:57

العشاء: 6:20



مواقيت الصلاة في أسوان:

الفجر: 4:46

الظهر: 11:37

العصر: 2:40

المغرب: 5:00

العشاء: 6:18



مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:

الفجر: 4:57

الظهر: 11:39

العصر: 2:30

المغرب: 4:50

العشاء: 6:12



كيفية متابعة مواقيت الصلاة

يمكنك معرفة مواقيت الصلاة يوميًا من خلال موقع الموجز ، و موقع الهيئة العامة للمساحة، الحرص على الصلاة في وقتها يعد من أركان الالتزام بالعبادة التي تُقرب المسلم من الله وتجلب له الطمأنينة.

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