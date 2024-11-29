دعاء يوم الجمعة المستجاب.. أفضل الأدعية وأعمال يوم الجمعة

دعاء يوم الجمعة.. مع بداية هذا اليوم المبارك يحرص المسلمون على التوجه إلى الله بالدعاء، خاصةً في الأوقات المستحب فيها التضرع، مثل قبل وبعد صلاة الفجر.

ويوم الجمعة من أفضل الأيام في الإسلام، وبالتالي يستحب فيه ترديد دعاء يوم الجمعة، لما ورد عن النبي محمد (صلى الله عليه وسلم): «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة...». يُعرف أن في يوم الجمعة ساعة استجابة لا يرد الله فيها الدعاء، وذلك كما جاء عن النبي: «إنَّ في الجُمُعَةِ لَساعَةً، لا يُوافِقُها مُسْلِمٌ، يَسْأَلُ اللَّهَ فيها خَيْرًا، إلَّا أعْطاهُ إيَّاهُ».

متى تكون ساعة الاستجابة يوم الجمعة؟



تعددت الأقوال حول توقيت ساعة الاستجابة خاصة عند دالتذكير بـ دعاء يوم الجمعة، فقد ورد عن بعض العلماء أنها تكون بين جلوس الإمام إلى انتهاء الصلاة، فيما يرى آخرون أنها آخر ساعة قبل غروب الشمس، لذا ينصح المسلمون بالإكثار من الدعاء طوال اليوم لضمان اغتنام هذه اللحظات المباركة.

أفضل الأعمال يوم الجمعة



ولاستكمال دعاء يوم الجمعة هناك بعض من الأعمال المستحبة في يوم الجمعة:

1. الإكثار من الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم): فقد قال النبي: «أَكْثِرُوا الصَّلاَةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَتَها».

2. قراءة سورة الكهف: لما ورد من فضلها في هذا اليوم.

3. الحرص على أداء الصلاة جماعة: خاصةً صلاة الجمعة.

وتقدم الموجز أفضل الأدعية ليوم الجمعة ، التي يمكن للمسلم أن يدعو بما يشاء، وهناك أدعية مستحبة تشمل:

افضل الأدعية يوم الجمعة

ولعل أفضل دعاء يوم الجمعة هو كالتالي:

«اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني».

«اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، واقضِ عنّا برحمتك شرّ ما قضيت».

«اللهم لا تحرمني سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك».

دعاء للرزق وقضاء الحاجة يوم الجمعة

ومن دعاء يوم الجمعة المحبب للقلب والجالب للرزق الآتي:

«اللهم يا رازق السائلين، ويا ذا القوة المتين، ارزقنا رزقًا واسعًا طيبًا من فضلك».

«يا إلهي إنّي أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهّر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي»

دعاء يوم الجمعة

دعاء للأبناء يوم الجمعة

«اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إمامًا».

نصائح للاستفادة من يوم الجمعة

تخصيص وقت للدعاء بتركيز وخشوع.

الحرص على التوبة والاستغفار.

زيارة الأهل وصلة الأرحام.

يعد يوم الجمعة فرصة عظيمة لكل مسلم للعودة إلى الله، بالدعاء والعمل الصالح، مما يجلب الخير والبركة في الدنيا والآخرة.

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