مواقيت الصلاة.. موعد اذان الفجر في القاهرة وباقي المحافظات

مواقيت الصلاة اليوم -للصلاة مكانة عظيمة في الإسلام، فهي ثاني أركان الدين بعد الشهادتين وأحد أعظم شعائره، خاصة إذا أُدّيت في وقتها، فقد ورد عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أنه سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن أحب الأعمال إلى الله، فأجابه: "الصلاة على وقتها"، ثم سأل: "ثم أي؟" فقال: "بر الوالدين"، ثم قال: "ثم أي؟" فأجاب: "الجهاد في سبيل الله".

الأذان يعد فرض كفاية على الرجال، أي إذا قام به البعض سقط عن البقية، وله دور كبير في إظهار الشعائر الإسلامية والدعوة إلى أداء الصلاة، مما يشجع على إحياء المساجد في الأوقات الخمسة، وتنشر الموجز موعد آذان الفجر ومواقيت الصلاة في القاهرة وباقي المحافظات.



وننشر موعد أذان الفجر اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية، بالإضافة إلى عدد من المحافظات الأخرى في الجمهورية.

موعد آذان الفجر في المحافظات

موعد أذان الفجر بالقاهرة: 4:59

موعد أذان الفجر بالإسكندرية: 5:06

موعد أذان الفجر بأسوان: 4:45

مواقيت الصلاة اليوم في مصر

مواقيت الصلاة اليوم في المحافظات والقاهرة

مواقيت الصلاة بتوقيت القاهرة

الفجر: 4:59

الظهر: 11:43

العصر: 2:35

المغرب: 4:55

العشاء: 6:17

مواقيت الصلاة بتوقيت الإسكندرية

الفجر: 5:06

الظهر: 11:48

العصر: 2:38

المغرب: 4:58

العشاء: 6:20

مواقيت الصلاة بتوقيت أسوان

الفجر: 4:45

الظهر: 11:36

العصر: 2:40

المغرب: 5:00

العشاء: 6:18

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة بتوقيت الإسماعيلية

الفجر: 4:56

الظهر: 11:39

العصر: 2:30

المغرب: 4:50

العشاء: 6:12



وختاما تمثل الصلاة عماد الدين ووسيلة للراحة النفسية والسعادة في الدنيا والآخرة ومعرفة مواقيت الصلاة بدقة تُساعد المسلمين على الالتزام بها في أوقاتها المحددة، مما يُعزز أثرها الإيجابي على حياتهم.

إقرأ ايضا

نتيجة قرعة الحج السياحي هذا العام.. التفاصيل كاملة



ساعة الاستجابة.. أدعية يوم الجمعة مستحبة للرزق والمغفرة.. اللهم تقبل

