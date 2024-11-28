مواقيت الصلاة في القاهرة 2024 اليوم الخميس 28 نوفمبر

مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم .. الصلاة ليست مجرد شعيرة دينية تُؤدى في أوقات محددة، بل هي وسيلة سامية لتحقيق السكينة والطمأنينة في النفس، وهي الصلة التي تربط العبد بربه جل جلاله، من خلالها، يحقق الإنسان الغاية الكبرى من وجوده، وهي عبادة الله بإخلاص، قال تعالى:"وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون" سورة الذاريات الآية 56، كما أنها تذكر الإنسان دائمًا بمسؤوليته تجاه خالقه، فيستشعر معنى قوله تعالى: "قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له"سورة الأنعام الآية 162-163.

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في القاهرة 2024 اليوم

ويرصد موقع الموجز، خلال السطور التالية، مواقيت الصلاة في القاهرة 2024 اليوم، لتعينكم على تأدية الصلاة في أوقاتها المحددة

وقت صلاة الفجر 5:00 ص

وقت صلاة الشروق 6:31 ص

وقت صلاة الظهر 11:43 ص

وقت صلاة العصر 2:36 م

وقت صلاة المغرب 4:55 م

وقت صلاة العشاء 6:17 م

مواقيت الصلاة اليوم

وتُعد الصلاة مصدرًا للطهارة الروحية والجسدية، حيث تنهى عن الفحشاء والمنكر، كما قال تعالى: "وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر" سورة العنكبوت الآية 45، وهي أيضًا مفتاح للحياة الطيبة المليئة بالسعادة والبركة، كما وعد الله "من عمل صالحًا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة" سورة النحل الآية 97، وفي أوقات الهموم والضيق، يجد المسلم في الصلاة ملاذًا يبث فيه شكواه وحزنه، كما فعل يعقوب عليه السلام حين قال: "إنما أشكو بثي وحزني إلى الله" سورة يوسف الآية 86، وأكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله:"أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء".

مواقيت الصلاة

الصلاة ليست عبادة فردية فحسب، بل لها بعد اجتماعي عظيم، فهي تجمع المسلمين في بيوت الله، حيث يتساوى الجميع في صف واحد، بعيدًا عن الفروق الدنيوية. وبذلك، تتحقق وحدة القلوب كما أشار القرآن الكريم في قوله:"إنما المؤمنون إخوة" سورة الحجرات الآية 10، فالصلاة هي النور الذي يهدي الإنسان إلى الخير، ويقوي صلته بالله، ويصلح بها دنياه وآخرته، كما قال تعالى:"واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين" سورة البقرة الآية 45.

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