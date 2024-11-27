اعرف التوقيت المحلي.. مواقيت الصلاة في القاهرة 2024 اليوم الأربعاء

مواقيت الصلاة في القاهرة .. مواقيت الصلاة هي أحد أهم الموضوعات التي يهتم بها المسلمون في مختلف أنحاء العالم، حيث تساعدهم على تنظيم يومهم وفقًا للعبادات والصلوات الخمس التي فرضها الله تعالى. في القاهرة، مثل باقي المدن، تختلف مواقيت الصلاة من يوم لآخر حسب الموقع الجغرافي وحركة الشمس. لذلك، من الضروري الاطلاع على مواقيت الصلاة اليومية للتأكد من أداء الصلاة في وقتها المحدد.

مواقيت الصلاة في القاهرة 2024 اليوم الأربعاء

يقدم موقع الموجز فى التقرير التالي ، مواقيت الصلاة فى القاهرة 2024 اليوم الأربعاء ، والتي تشمل أوقات الصلاة الخمس: الفجر، الظهر، العصر، المغرب، والعشاء، مع تحديد دقيق لكل وقت وفقًا لأحدث الحسابات الفلكية.

مواقيت الصلاة في القاهرة

موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء في القاهرة

تعتبر صلاة الفجر أولى الصلوات الخمس اليومية التي يؤديها المسلمون، وهي تبدأ عند الأذان في وقت محدد وفقًا للحسابات الفلكية التي تعتمد على حركة الشمس. في القاهرة، سيكون موعد أذان صلاة الفجر اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 في الساعة 4:58 صباحًا، وهو الوقت الذي يبدأ فيه المسلمون أداء الصلاة وقراءة الأذكار.

موعد صلاة الشروق اليوم الأربعاء في القاهرة

تؤدى صلاة الشروق بعد شروق الشمس، وهي سنة مؤكدة تُستحب للمسلمين، وتُعتبر فرصة لزيادة الأجر والتقرب إلى الله تعالى، في القاهرة، سيكون موعد صلاة الشروق اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 في الساعة 6:29 صباحًا.

موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء في القاهرة

تؤدى صلاة الظهر بعد زوال الشمس عن كبد السماء، ويعد وقتها من أوقات العبادة المهمة في اليوم، و في القاهرة، سيكون موعد أذان صلاة الظهر اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 في الساعة 11:42 صباحًا. يمكن للمسلمين أداء الصلاة بعد الأذان مباشرة في هذا الوقت المحدد.

موعد أذان العصر اليوم الأربعاء في القاهرة

تؤدى صلاة العصر بعد أن يصبح ظل الجسم أطول من طوله، ويعد وقت العصر من الأوقات التي يحرص المسلمون على أدائها في الوقت المحدد، و في القاهرة، سيكون موعد أذان صلاة العصر اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 في الساعة 2:36 مساءً.

مواقيت الصلاة

موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء في القاهرة

وتؤدى صلاة المغرب مباشرة بعد غروب الشمس، ويعد وقتها من الأوقات المباركة التي يُستحب فيها الدعاء، و في القاهرة، سيكون موعد أذان صلاة المغرب اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 في الساعة 4:55 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء في القاهرة

وتؤدى صلاة العشاء بعد غروب الشفق الأحمر، وهي آخر الصلوات الخمس اليومية، وفي القاهرة، سيكون موعد أذان صلاة العشاء اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 في الساعة 6:17 مساءً.

مواقيت الصلاة

فضل الصلاة في وقتها

الصلاة في وقتها من أعظم العبادات التي يحبها الله تعالى، وقد ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: "أحب الأعمال إلى الله تعالى الصلاة على مواقِيتها"، وهذه العبادة لها فضل عظيم في الدنيا والآخرة، فيما يلي بعض الفضائل التي يجنيها المسلم عند أداء الصلاة في وقتها:

نورٌ للمسلم في الدنيا والآخرة.

محو الخطايا وتكفير السيئات.

أفضل الأعمال بعد شهادة التوحيد.

رفع درجات العبد.

تدخل المسلم الجنة برفقة الرسول صلى الله عليه وسلم.

انتظار الصلاة يُعدّ رباطًا في سبيل الله.

سبب في استقامة العبد على أوامر الله.

أول ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة.

يُعدّ المسلم في صلاةٍ ما دام في طريقه إليها.

الملائكة تُصلي على المسلم حتى يفرغ من صلاته.

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