مواقيت الصلاة اليوم.. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي أحد أعمق الصلات التي تجمع العبد بربه، وقد ورد في الحديث الشريف عن ابن عمر رضي الله عنهما قوله: "بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً".

وقد وصف النبي ﷺ الصلاة بأنها عماد الدين، وأكد على أنها ركن أساسي لا يكتمل إيمان المسلم إلا بها، كما فرضت على المسلمين في مكة قبل هجرة النبي إلى المدينة المنورة، وذلك في حادثة الإسراء والمعراج، وأصبح أداء الصلاة خمس مرات يومياً فرضًا على كل مسلم بالغ عاقل، لا يستثنى منها إلا من كان في حالة عذر شرعي.

ويرصد موقع " الموجز "، التفاصيلةالكاملة حول مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر في المحافظات لتعينكم على تأدية الصلاة في أوقاتها المحددة:

مواقيت الصلاة



مواقيت الصلاة في القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:59 ص

وقت صلاة الظهر 11:43 ص

موعد صلاة العصر 36: 2م

وقت صلاة المغرب 4:57 م

وقت صلاة العشاء 6:17م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:05 ص

وقت صلاة الظهر 11:48ص

وقت صلاة العصر 2:39م

وقت صلاة المغرب 4:58 م

وقت صلاة العشاء 6:21 م



مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:55ص

وقت صلاة الظهر 11:39ص

وقت صلاة العصر 2:31 م

وقت صلاة المغرب 4:52 م

وقت صلاة العشاء 6:13م

مواقيت الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:44ص

وقت صلاة الظهر 11:31ص

وقت صلاة العصر 2:28 م

وقت صلاة المغرب 4:49 م

وقت صلاة العشاء 6:08 م

مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 4:47 ص

وقت صلاة الظهر 11:37 ص

وقت صلاة العصر 39: 2م

وقت صلاة المغرب 5:01 م

وقت صلاة العشاء 6:17م

الصلاة في الإسلام

لقد منحت الصلاة في الإسلام منزلة عظيمة، فهي أول عبادة فرضها الله سبحانه وتعالى بعد الشهادتين، وهي أول ما يحاسب عليه المسلم يوم القيامة، كما ذكر النبي ﷺ في حديثه:"أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله"،كما ورد في القرآن الكريم عدة آيات تأكد على أهمية الصلاة، ومنها قوله تعالى:"قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ" سورة المؤمنون:1-2، وكذلك قوله تعالى في سورة طه: "وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي" سورة طه الآية 14، لا تقتصر أهمية الصلاة على كونها فرضًا بل تمتد لتكون وسيلة صلة بين العبد وربه، تعين المسلم على تقوى الله، وتذكره بعظمته في كل لحظة.

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