مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 في المحافظات.. صلاتك نجاتك

مواقيت الصلاة اليوم.. الصلاة فريضة عظيمة في الإسلام، لها مكانة خاصة في حياة المسلم، وهي من أعظم الواجبات بعد الشهادتين، وقد أكد القرآن الكريم على أهميتها في عدة آيات، ومنها قوله تعالى: "حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ" سورة البقرة الآية 238، وقوله:"وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ"سورة النور الآية 56، وقد جعل الله الصلاة من علامات المؤمنين الذين أعد لهم وعداً عظيماً في الآخرة، فقال سبحانه: "قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ"سورة المؤمنون.

ويرصد موقع الموجز، مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 في المحافظات لتعينكم على تأدية الصلاة في أوقاتها المحددة:

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:00ص

وقت صلاة الظهر 11:43 ص

وقت صلاة العصر 36: 2 م

وقت صلاة المغرب 4:56 م

وقت صلاة العشاء 6:17 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:06 ص

وقت صلاة الظهر 11:48ص

وقت صلاة العصر 2:39 م

وقت صلاة المغرب 4:58 م

وقت صلاة العشاء 6:21 م

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:56 ص

موعد صلاة الظهر 11:39ص

وقت صلاة العصر 2:31 م

وقت صلاة المغرب 4:51 م

وقت صلاة العشاء 6:13 م

مواقيت الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:45 ص

وقت صلاة الظهر 11:31 ص

وقت صلاة العصر 2:28 م

وقت صلاة المغرب 4:49 م

وقت صلاة العشاء 6:08 م

مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 4:48 ص

وقت صلاة الظهر 11:37ص

وقت صلاة العصر 39: 2 م

وقت صلاة المغرب 5:01 م

وقت صلاة العشاء 6:17 م

مواقيت الصلاة

والصلاة هي عمود الدين، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، ومن تركها فقد وقع في خطر عظيم، فقد جاء في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر"، مما يعكس عظم خطر التهاون في أداء الصلاة، فالواجب على المسلم أن يحافظ عليها في أوقاتها كما أمر الله، فهي من أعظم العبادات التي تقربنا إلى الله، وهي الوسيلة التي من خلالها يُكفر الله عن خطايانا، كما أنها لا تقتصر على كونها عبادة فردية، بل هي أيضًا سبب لرفع الدرجات، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة الخمس هي كفارة للذنوب، كما في الحديث: "من حافظ على هذه الصلوات الخمس في أوقاتها كانت كفارة لسيئاته"، كما يجب أن يتم أداءها بخشوع وطمأنينة، دون عجلة أو تسرع، وفي جماعة في المساجد، فذلك أعظم وأكبر أجرًا.

صلاة الجماعة

بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه أهمية الصلاة في جماعة، فحتى من كان أعمى وكان بعيدًا عن المسجد، كان يجب عليه أن يصلي في جماعة إذا سمع النداء، فلا يجوز للمرء أن يستهين بهذا الأمر، بل يجب أن يتعهد الصلاة بالعناية والاهتمام كما تعهدها المؤمنون الذين سيحصلون على جزاء عظيم في الدنيا والآخرة.

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